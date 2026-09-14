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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۲۸
کد خبر:۱۳۹۴۳۲۸
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تیک آف؛

آئودی آر‌اس‌۳؛ هیولایی کوچک با چهره‌ای بی‌حاشیه

آئودی آر‌اس‌۳ از آن خودروهایی است که ظاهر نسبتاً آرامش چندان همخوانی با توانایی‌هایش ندارد؛ یک سدان جمع‌وجور با موتور پنج‌سیلندر، صدایی متمایز و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در ۳٫۸ ثانیه. با این حال، جذابیت این خودرو فقط به سرعت خلاصه نمی‌شود. نسخه فیس‌لیفت‌شده آر‌اس‌۳ حالا با تغییراتی در ظاهر و کابین بازگشته است؛ اما در بازاری که رقبای ارزان‌تر، سریع‌تر یا پرزرق‌وبرق‌تر کم نیستند، آیا این آئودی کوچک هنوز همان ترکیب خاصی را ارائه می‌دهد که آن را از بقیه متمایز می‌کرد؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک پاسخ را در خیابان و پشت فرمان جست‌وجو می‌کند.
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برچسب‌ها:
خودرو ویدیو اتومبیل ماشین تیک آف فیلم
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