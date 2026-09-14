خانمها و آقایان؛
چگونه کولهپشتی جای کیف اداری مردانه را گرفت؟
کیف اداری زمانی یکی از نمادهای جداییناپذیر مدیران، وکلا و فعالان دنیای مالی بود؛ وسیلهای که حضورش در کنار کتوشلوار تقریباً بدیهی به نظر میرسید. اما با گسترش لپتاپها، تغییر پوشش محیطهای کاری و افزایش نیاز به حمل وسایل بیشتر، این جایگاه بهتدریج متزلزل شد. کولهپشتی که زمانی بیشتر به دانشآموزان، کوهنوردان و مسافران نسبت داده میشد، طی چند دهه به یکی از وسایل رایج محیطهای حرفهای تبدیل شد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، روندی را بررسی میکند که چگونه یک تغییر ساده در شیوه حمل وسایل، یکی از قدیمیترین نمادهای ظاهر مردان شاغل را از مرکز توجه کنار زد.
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