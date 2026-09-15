راز خرید مرغ با نرخ ۳۳۵ هزار تومان/ مرغ در سردخانه، قیمت در آتش!

وقتی نرخ دولتی ۳۳۵ هزار تومان و قیمت بازار آزاد بالاتر است، تولیدکننده یا به بازار آزاد می‌رود یا مجبور است به دولت بفروشد؛ اما شکاف بین این دو قیمت، دقیقاً همان جایی است که دلال‌ها و واسطه‌ها سود می‌برند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور از آغاز خرید حمایتی مرغ تولید داخل خبر داد و گفت: در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تقویت ذخایر راهبردی، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت مدیریت بازار و در پی تصویب مجوز افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور، این مجموعه از ۲۳ شهریورماه فرآیند تأمین و ذخیره‌سازی مرغ تولید داخل را آغاز خواهد کرد.

او افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، مرغ‌های با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، به‌صورت منجمد و شیرینگ‌پک‌شده و با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان، تحویل درب سردخانه از تولیدکنندگان پذیرفته می‌شود که با توجه به شرایط تولید و تحولات بازار، این شرکت آمادگی دارد متناسب با میزان عرضه و نیاز کشور، نسبت به تأمین و نگهداری محصول اقدام کند تا امکان مداخله مؤثر و به‌موقع در مواقع مورد نیاز فراهم باشد.

جعفری از تولیدکنندگان خواست محصول واجد شرایط خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده عرضه کنند و مرغ‌های منجمد و شیرینگ‌پک‌شده با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، با نرخ مصوب ۳۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و تحویل درب سردخانه، مشمول این برنامه خواهند بود.

اما مهم‌ترین سوال اینجاست که نرخ ۳۳۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ، آیا واقعاً هزینه تولید را پوشش می‌دهد؟ آن هم در شرایطی که نهاده‌های دامی که با ارز آزاد و افزایش شدید قیمت مواجه هستند، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده‌ای که با نهاده آزاد کار می‌کند، به‌طور قابل توجهی بالاتر از این رقم است.

بنابراین تعیین این نرخ بدون اشاره به سازوکار جبران هزینه تولیدکننده، این سوال را ایجاد می‌کند که این رقم بر اساس واقعیت بازار و هزینه‌ها تنظیم شده یا فقط یک نرخ دستوری برای خالی کردن دست تولیدکننده است؟

وقتی دولت ذخیره راهبردی مرغ را در سردخانه نگه می‌دارد که درمواقع ضروری می‌تواند مرغ را با قیمت پایین‌تر از بازار به‌صورت تزریقی وارد بازار کند و این یعنی تولیدکننده امروز با قیمت پایین ۳۳۵ هزار تومان محصولش را به دولت می‌فروشد، اما فردا همان تولیدکننده ممکن است با قیمت دستوری پایین‌تر در بازار مواجه شود همچنین جای ابهام دارد که دولت بعدا مرغ ذخیره‌شده را به بازار عرضه می کند یا خیر و یا اینکه این نرخ زیر قیمت بازار است یا بالاتر؟

مساله دیگر اینکه مشخص نیست این خرید تا چه زمانی ادامه دارد؟ تولیدکنندگان نمی دانند که این خرید در تمام فصول سال است یا فقط در دوره‌های مازاد تولید؟ بنابراین اگر نرخ ۳۳۵ هزار تومان کمتر از قیمت بازار آزاد باشد این سوال پیش می‌آید چرا باید تولیدکننده‌ای که می‌تواند مرغ را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، باید آن را با قیمت پایین‌تر به دولت بدهد؟

البته برای خرید این حجم مرغ و نگهداری آن در سردخانه، بودجه قابل توجهی نیاز است و سوال اینجاست که چرا تولیدکننده‌ای که می‌تواند مرغش را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، باید آن را با نرخ ۳۳۵ هزار تومان به دولت تحویل دهد؟ اگر این نرخ زیر قیمت بازار است که این طرح نه حمایت که خودکشی اقتصادی برای تولیدکننده است و اگر بالاتر، پس پولش از کجا می‌آید؟ از جیب مردم؟ از بودجه عمومی؟ یا از منابعی که هیچ‌کس از آن خبر ندارد؟