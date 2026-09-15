دیابت فقط بالا رفتن عدد قند خون نیست؛ این بیماری زمانی شکل می‌گیرد که سازوکار دقیق تنظیم گلوکز و انسولین در بدن مختل شود. در دیابت نوع ۱، بدن توان تولید انسولین را از دست می‌دهد و در دیابت نوع ۲، سلول‌ها به اثر انسولین مقاوم می‌شوند؛ دو مسیر متفاوت که در نهایت می‌توانند به افزایش مزمن قند خون منجر شوند. اما چرا این وضعیت تا این اندازه خطرناک است و چگونه می‌تواند به چشم‌ها، کلیه‌ها، اعصاب و دستگاه قلبی‌عروقی آسیب برساند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با استفاده از نمونه‌های واقعی آناتومیکی، سازوکار دیابت، نقش چربی احشایی، تأثیر ورزش و رژیم غذایی و تفاوت میان درمان، کنترل و فروکش بیماری را بررسی می‌کند.