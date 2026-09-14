نسل آلفا بیش از هر نسل دیگری با تلفن هوشمند، تبلت و محتوای کوتاه بزرگ شده است؛ اما هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از افت تمرکز، ضعف در خواندن و دشواری در حل مسئله در میان بخشی از دانش‌آموزان منتشر می‌شود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی می‌کند که آیا فناوری واقعاً عامل اصلی این بحران است یا ریشه مشکل را باید در نظام آموزشی، آزمون‌های استاندارد، شیوه تدریس و حتی عادت‌های والدین جست‌وجو کرد. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند فنلاند و سنگاپور نشان می‌دهد شاید بتوان مسیر متفاوتی برای آموزش نسل جدید پیدا کرد.