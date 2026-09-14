سبک زندگی؛
چرا بچههای نسل جدید خواندن و نوشتن بلد نیستند؟
نسل آلفا بیش از هر نسل دیگری با تلفن هوشمند، تبلت و محتوای کوتاه بزرگ شده است؛ اما همزمان، گزارشهای متعددی از افت تمرکز، ضعف در خواندن و دشواری در حل مسئله در میان بخشی از دانشآموزان منتشر میشود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی میکند که آیا فناوری واقعاً عامل اصلی این بحران است یا ریشه مشکل را باید در نظام آموزشی، آزمونهای استاندارد، شیوه تدریس و حتی عادتهای والدین جستوجو کرد. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند فنلاند و سنگاپور نشان میدهد شاید بتوان مسیر متفاوتی برای آموزش نسل جدید پیدا کرد.
گزارش خطا
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برچسبها:ویدیو فیلم درس خواندن خواندن و نوشتن سواد کم سوادی بی سوادی
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
چون آموزش و پرورش پولکی و ضعیف شده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
ما زمان دانش آموزی مشق مینوشتیم که عامل اصلی آموزش سوادبود. حذف مشق نویسی در سالهای اخیرازعوامل اصلی بیسواد شدن نسل جدیدشده است.بهتراست مسئولان اموزش پرورش این اشتباه بزرگ را تصحیح کنند.
مشق نمی نویسند
خطاطی حذف شده از دروی
کتابخوانی حذف شده از امور فرهنگی مدرسه
مادران هم مسیول دیگر تیستند
خطاطی حذف شده از دروی
کتابخوانی حذف شده از امور فرهنگی مدرسه
مادران هم مسیول دیگر تیستند
مدارس غیر انتفاعی و نمونه دولتی و نمونه مردمی و .... یک شکاف عظیم بین سطح علمی مدارس ایجاد کرده و تنها شاید 5 تا 10 درصد مدارس که انها هم غیر دولتی هستند سطح علمی بالایی دارند و معلمان خوبی دارند باقی مدارد که میشود مدارس دولتی تقریبا در سطح علمی نزدیک به صفر قرار دارند و متاسفانه اکثر بچه هایی که از طبقات پایین مالی و متوسط هستند در این مدارس درس میخوانند که بسیار شرایط اسفباری دارند .