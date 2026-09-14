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تعداد بازدید : 131
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۳۰۶
کد خبر:۱۳۹۴۳۰۶
767 بازدید
نظرات: ۸
سبک زندگی؛

چرا بچه‌های نسل جدید خواندن و نوشتن بلد نیستند؟

نسل آلفا بیش از هر نسل دیگری با تلفن هوشمند، تبلت و محتوای کوتاه بزرگ شده است؛ اما هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از افت تمرکز، ضعف در خواندن و دشواری در حل مسئله در میان بخشی از دانش‌آموزان منتشر می‌شود. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بررسی می‌کند که آیا فناوری واقعاً عامل اصلی این بحران است یا ریشه مشکل را باید در نظام آموزشی، آزمون‌های استاندارد، شیوه تدریس و حتی عادت‌های والدین جست‌وجو کرد. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند فنلاند و سنگاپور نشان می‌دهد شاید بتوان مسیر متفاوتی برای آموزش نسل جدید پیدا کرد.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم درس خواندن خواندن و نوشتن سواد کم سوادی بی سوادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
10
پاسخ
چون آموزش و پرورش پولکی و ضعیف شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
آموزش و پرورش هنوز تو فضای دهه شصت درجا می‌زنه
فردوسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
3
پاسخ
چون خواندن ونوشتن لغات عربی بسیارسخته‌.
فردوسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
2
پاسخ
چون خواندن ونوشتن لغات عربی بسیارسخته‌.
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
5
پاسخ
ما زمان دانش آموزی مشق مینوشتیم که عامل اصلی آموزش سوادبود. حذف مشق نویسی در سالهای اخیرازعوامل اصلی بیسواد شدن نسل جدیدشده است.بهتراست مسئولان اموزش پرورش این اشتباه بزرگ را تصحیح کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
مشق نمی نویسند
خطاطی حذف شده از دروی
کتابخوانی حذف شده از امور فرهنگی مدرسه
مادران هم مسیول دیگر تیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
مدارس غیر انتفاعی و نمونه دولتی و نمونه مردمی و .... یک شکاف عظیم بین سطح علمی مدارس ایجاد کرده و تنها شاید 5 تا 10 درصد مدارس که انها هم غیر دولتی هستند سطح علمی بالایی دارند و معلمان خوبی دارند باقی مدارد که میشود مدارس دولتی تقریبا در سطح علمی نزدیک به صفر قرار دارند و متاسفانه اکثر بچه هایی که از طبقات پایین مالی و متوسط هستند در این مدارس درس میخوانند که بسیار شرایط اسفباری دارند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
فیلم در مورد قند خونه اما کسی نگاه نکرده نظر داده :)
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