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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۲۹۹
کد خبر:۱۳۹۴۲۹۹
654 بازدید
جنگ افزار؛

چهار چهره متفاوت از سلاح فاماس

فاماس یکی از متمایزترین سلاح‌های انفرادی فرانسوی است؛ طراحی بول‌پاپ، ظاهر آینده‌نگرانه و سابقه خدمت در ارتش فرانسه باعث شده نسخه‌ها و نمونه‌های تقلیدی متعددی از آن ساخته شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، چند نمونه متفاوت با ظاهر فاماس کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ از مدل‌های بادی و تفریحی گرفته تا نسخه‌های نیمه‌خودکار کمیاب. اوج این مقایسه به ام‌ای‌اس ۲۲۳ می‌رسد؛ نسخه نیمه‌خودکار کارخانه‌ای فاماس نظامی که تنها تعداد محدودی از آن به آمریکای شمالی راه یافت.
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