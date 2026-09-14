چهار چهره متفاوت از سلاح فاماس

فاماس یکی از متمایزترین سلاح‌های انفرادی فرانسوی است؛ طراحی بول‌پاپ، ظاهر آینده‌نگرانه و سابقه خدمت در ارتش فرانسه باعث شده نسخه‌ها و نمونه‌های تقلیدی متعددی از آن ساخته شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، چند نمونه متفاوت با ظاهر فاماس کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ از مدل‌های بادی و تفریحی گرفته تا نسخه‌های نیمه‌خودکار کمیاب. اوج این مقایسه به ام‌ای‌اس ۲۲۳ می‌رسد؛ نسخه نیمه‌خودکار کارخانه‌ای فاماس نظامی که تنها تعداد محدودی از آن به آمریکای شمالی راه یافت.