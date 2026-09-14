پیگیری وضعیت ۳ خلبان ایرانی در قطر

سه خلبان ایرانی، با وجود شواهدی مبنی بر حضورشان در قطر، همچنان در وضعیت مبهمی قرار دارند و رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران خواستار پیگیری سرنوشت آنها از سوی هلال‌احمر قطر شده است.

به گزارش تابناک؛ پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر بر توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمعیت‌های ملی دو کشور ایران و قطر تأکید کرد و خواستار پیگیری وضعیت سه خلبان ایرانی در قطر از طریق هلال‌احمر این کشور شد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه امدادونجات، آموزش و انتقال تجربیات، اظهار کرد: این همکاری‌ها می‌تواند با تمدید و به‌روزرسانی تفاهم‌نامه پیشین میان هلال احمر ایران و قطر، بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

وی در همین راستا پیشنهاد کرد پیش‌نویس تفاهم‌نامه جدید از سوی جمعیت ۲ کشور مورد بررسی و نهایی قرار گیرد تا در سفر آتی به لبنان، به‌صورت حضوری به امضای طرفین برسد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به مبهم بودن وضعیت سه خلبان ایرانی و وجود شواهدی مبنی بر حضور آنان در خاک قطر، خواستار پیگیری موضوع از طریق هلال‌احمر این کشور شد.

کولیوند تأکید کرد: لازم است هلال‌احمر قطر از طریق کانال‌های خود درباره وضعیت این سه خلبان کسب اطلاع کند تا بتوان با تکیه بر رسالت بی‌طرفانه جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب‌سرخ، مساعدت لازم را به خانواده‌های نگران آنان ارائه کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی، بهترین نهاد برای کسب اطلاع درباره وضعیت این افراد، جمعیت هلال‌احمر است.

مسئولان هلال‌احمر قطر نیز ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، برای پیگیری موضوع و کسب اطلاع از وضعیت سه خلبان ایرانی قول مساعدت و همکاری دادند.

منبع: جمعیت هلال احمر