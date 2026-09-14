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پیگیری وضعیت ۳ خلبان ایرانی در قطر

سه خلبان ایرانی، با وجود شواهدی مبنی بر حضورشان در قطر، همچنان در وضعیت مبهمی قرار دارند و رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران خواستار پیگیری سرنوشت آنها از سوی هلال‌احمر قطر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۰
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کولیوند

به گزارش تابناک؛ پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر  بر توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمعیت‌های ملی دو کشور ایران و قطر تأکید کرد و خواستار پیگیری وضعیت سه خلبان ایرانی در قطر از طریق هلال‌احمر این کشور شد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه امدادونجات، آموزش و انتقال تجربیات، اظهار کرد: این همکاری‌ها می‌تواند با تمدید و به‌روزرسانی تفاهم‌نامه پیشین میان هلال احمر ایران و قطر، بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

وی در همین راستا پیشنهاد کرد پیش‌نویس تفاهم‌نامه جدید از سوی جمعیت ۲ کشور مورد بررسی و نهایی قرار گیرد تا در سفر آتی به لبنان، به‌صورت حضوری به امضای طرفین برسد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به مبهم بودن وضعیت سه خلبان ایرانی و وجود شواهدی مبنی بر حضور آنان در خاک قطر، خواستار پیگیری موضوع از طریق هلال‌احمر این کشور شد.

کولیوند تأکید کرد: لازم است هلال‌احمر قطر از طریق کانال‌های خود درباره وضعیت این سه خلبان کسب اطلاع کند تا بتوان با تکیه بر رسالت بی‌طرفانه جمعیت‌های هلال‌احمر و صلیب‌سرخ، مساعدت لازم را به خانواده‌های نگران آنان ارائه کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی، بهترین نهاد برای کسب اطلاع درباره وضعیت این افراد، جمعیت هلال‌احمر است.

مسئولان هلال‌احمر قطر نیز ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، برای پیگیری موضوع و کسب اطلاع از وضعیت سه خلبان ایرانی قول مساعدت و همکاری دادند.

منبع: جمعیت هلال احمر

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کولیوند خلبان ایرانی در قطر هلال احمر
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