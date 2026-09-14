آغاز فرایند صدور ویزای الکترونیکی حج ۱۴۰۶
به گزارش تابناک؛ فرایند صدور ویزای الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۶ با صدور نخستین رقم طلب (پیش نیاز ویزای حج) وارد مرحله اجرایی شد. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اکبر رضایی میگوید که «در این مرحله برای عوامل اجرایی رقم طلب صادر میشود و پس از نهایی شدن ثبتنامها، برای زائران این روند پیگیری خواهد شد.»
در سالهای گذشته هم قبل از صدور ویزا، سازمان حج اطلاعات عوامل و زائران را در سامانه متمرکز وزارت حج عربستان بارگذاری میکگرد تا پس از تایید صدور ویزا انجام شود. بر همین اساس رقم طلب کدی است که پس از دریافت آن مراحل بعدی برای صدور روادید الکترونیکی هر زائر انجام میشود.
آبان امسال هیأت ایرانی به منظور شرکت در اکسپوی حج و امضای تفاهمنامه حج به عربستان سفر میکند. هنوز روند ثبتنام نهایی حج انجام نشده و قیمت این سفر نامشخص است، اما معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت میگوید که امیدواریم با پیگیریهای انجامشده و همکاری با وزارت حج و عمره عربستان روند صدور ویزا به سرعت انجام شود.
منبع: فارس