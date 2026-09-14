به گزارش تابناک؛ بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی، امروز دوشنبه در ارتفاعات اردبیل، بخش‌هایی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات تهران و سمنان و همچنین خراسان شمالی، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

بعدازظهر در استان‌های قم، اصفهان، فارس، شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است.

فردا سه‌شنبه در ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می‌رود. چهارشنبه در نیمه غربی کشور جو آرام همراه با افزایش نسبی دما مستقر شده و وزش باد در شرق ادامه دارد.

بعدازظهر پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب دریای کاسپین ابرناکی، بارش، وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود. روز جمعه در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق شمال غرب ایران افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با آذرخش و وزش باد روی می‌دهد.

امروز شرق دریای خزر فردا و روز چهارشنبه شرق خلیج‌فارس و تنگه هرمز مواج است.

سازمان هواشناسی همچنین طی هشداری در سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی با مخاطره رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ خبر داد.

این سامانه بارشی امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی اردبیل، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب و جنوب کرمان فعال است.

اثر مخاطره این رویداد احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، لغزندگی جاده‌ها اعلام شده است.

عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفر‌های برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی برای مدیریت این وضعیت است.

منبع: تسنیم