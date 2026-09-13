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آتش‌سوزی یک نفتکش در تنگه هرمز

در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز تشدید شده و چندین حادثه دریایی در منطقه رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۵۱
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آتش سوزی نفتکش

به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) با انتشار بیانیه‌ای از تداوم آتش‌سوزی در یک نفت‌کش در تنگه هرمز خبر داد.

این سازمان به نقل از مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد که یک نفتکش پس از اصابت «یک پرتابه ناشناس» در تنگه هرمز، پیام اضطراری (SOS) مخابره کرد که توسط یک شناور دیگر شنیده شد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس افزود که در ادامه وقوع «آتش‌سوزی شدید» در این کشتی تأیید شد. سازمان انگلیسی اعلام کرد که این نفت‌کش «کاملاً بارگیری شده بود.»

در پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز تشدید شده و چندین حادثه دریایی در منطقه رخ داده است.

منبع: فارس

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تنگه هرمز نفتکش آتش سوزی آمریکا حمله ایران قشم
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