آتش‌سوزی یک نفتکش در تنگه هرمز

در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز تشدید شده و چندین حادثه دریایی در منطقه رخ داده است.