نشست ایران با کشورهای عربی در عمان به تعویق افتاد

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در بیانیه‌ای رسمی، از تغییر در برنامه‌ریزی نشست منطقه‌ای که قرار بود فردا در خصوص تنگه هرمز برگزار شود، خبر داد.

وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست منطقه‌ای قرار بود فردا دوشنبه در صلاله برگزار شود، اما برای تضمین دستیابی به توافق، موعد آن به تعویق افتاد.

بدر البوسعیدی اظهار داشت: همچنان متعهد به تقویت گفت‌وگویی هستیم که از ثبات و همکاری پایدار در منطقه حمایت کند.