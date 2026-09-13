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نشست ایران با کشورهای عربی در عمان به تعویق افتاد

وزیر خارجه سلطان‌نشین عمان از تعویق برگزاری نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۹
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ایران و عمان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در بیانیه‌ای رسمی، از تغییر در برنامه‌ریزی نشست منطقه‌ای که قرار بود فردا در خصوص تنگه هرمز برگزار شود، خبر داد.

 وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست منطقه‌ای قرار بود فردا دوشنبه در صلاله برگزار شود، اما برای تضمین دستیابی به توافق، موعد آن به تعویق افتاد.

بدر البوسعیدی اظهار داشت: همچنان متعهد به تقویت گفت‌وگویی هستیم که از ثبات و همکاری پایدار در منطقه حمایت کند.

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