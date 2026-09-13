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قول کاپیتان استقلال به هواداران

روزه چشمی کاپیتان استقلال که به همراه سهراب بختیاری زاده سرمربی در نشست خبری پیش از مصاف با السد حضور داشت
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۹
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استقلال

به گزارش تابناک، روزه چشمی کاپیتان استقلال که به همراه سهراب بختیاری زاده سرمربی در نشست خبری پیش از مصاف با السد حضور داشت، نیز گفت:  اینجا هستیم و آماده هستیم و ان‌شاءالله در آخر بازی هواداران خود را خوشحال کنیم.

وی گفت: تعداد پیروزی‌های ما مقابل السد بیشتر بوده است.

چشمی افزود: السد بازیکنان باکیفیتی دارد ولی ما استقلال هستیم و آماده رویارویی برابر هر تیمی هستیم.

کاپیتان استقلال تأکید کرد: ما اینجاییم برای کسب سه امتیاز.

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