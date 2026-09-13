قول کاپیتان استقلال به هواداران
روزه چشمی کاپیتان استقلال که به همراه سهراب بختیاری زاده سرمربی در نشست خبری پیش از مصاف با السد حضور داشت
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۹| |
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به گزارش تابناک، روزه چشمی کاپیتان استقلال که به همراه سهراب بختیاری زاده سرمربی در نشست خبری پیش از مصاف با السد حضور داشت، نیز گفت: اینجا هستیم و آماده هستیم و انشاءالله در آخر بازی هواداران خود را خوشحال کنیم.
وی گفت: تعداد پیروزیهای ما مقابل السد بیشتر بوده است.
چشمی افزود: السد بازیکنان باکیفیتی دارد ولی ما استقلال هستیم و آماده رویارویی برابر هر تیمی هستیم.
کاپیتان استقلال تأکید کرد: ما اینجاییم برای کسب سه امتیاز.
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