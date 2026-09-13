قول کاپیتان استقلال به هواداران

به گزارش تابناک، روزه چشمی کاپیتان استقلال که به همراه سهراب بختیاری زاده سرمربی در نشست خبری پیش از مصاف با السد حضور داشت، نیز گفت: اینجا هستیم و آماده هستیم و ان‌شاءالله در آخر بازی هواداران خود را خوشحال کنیم.

وی گفت: تعداد پیروزی‌های ما مقابل السد بیشتر بوده است.

چشمی افزود: السد بازیکنان باکیفیتی دارد ولی ما استقلال هستیم و آماده رویارویی برابر هر تیمی هستیم.

کاپیتان استقلال تأکید کرد: ما اینجاییم برای کسب سه امتیاز.