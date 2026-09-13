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بختیاری زاده: امیدوارم برنده این دیدار باشیم

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با السد قطر در نشست خبری حضور یافت و با خبرنگاران گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۴
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استقلال

به گزارش تابناک، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با السد قطر در مسابقات لیگ نخبگان آسیا گفت: امیدوارم هواداران فردا بازی خوبی را ببینند و ما برنده این دیدار باشیم.

وی افزود: قبل از هرچیز از مردم شهر بصره و مسئولین این شهر بابت فراهم کردن شرایط تشکر می‌کنم.

سرمربی استقلال تأکید کرد: بصره و کشور دوست، عراق را به این دلیل انتخاب کردیم که بعد از کشور خودمان می‌توانستیم اینجا میزبان باشیم و از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

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استقلال بختیاری زاده سرمربی عراق میزبانی السد قطر
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