بختیاری زاده: امیدوارم برنده این دیدار باشیم

به گزارش تابناک، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با السد قطر در مسابقات لیگ نخبگان آسیا گفت: امیدوارم هواداران فردا بازی خوبی را ببینند و ما برنده این دیدار باشیم.

وی افزود: قبل از هرچیز از مردم شهر بصره و مسئولین این شهر بابت فراهم کردن شرایط تشکر می‌کنم.

سرمربی استقلال تأکید کرد: بصره و کشور دوست، عراق را به این دلیل انتخاب کردیم که بعد از کشور خودمان می‌توانستیم اینجا میزبان باشیم و از شرایط میزبانی استفاده کنیم.