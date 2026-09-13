۶۰ درصد نیروهای منطقه با جنگ با ایران مخالفاند
به گزارش تابناک، تریتا پارسی، معاون اندیشکده کوئینسی نوشت: یکی از نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه به من میگوید: «بسیاری از اعضای نیروهای نظامی در حال حاضر هدف راهبردی این عملیات [علیه ایران] را درک نمیکنند. این مسئله از طریق شوخیهای طعنهآمیز و پرسشهای بیپاسخ درباره هدف مأموریتهای روزانه مطرح میشود.»
در ادامه این مطلب آمده است: او در ادامه، ارزیابی جالبتری از میزان حمایت و مخالفت نیروهای نظامی حاضر در میدان با این جنگ ارائه میکند: «اگر مجبور باشم این موضوع را بهصورت عددی بیان کنم، میگویم:
حدود ۲ درصد کاملاً از جنگ حمایت میکنند؛
حدود ۳۸ درصد بیتفاوت هستند؛
حدود ۳۰ درصد مخالفاند؛
و حدود ۳۰ درصد بهشدت مخالفاند.»
البته این یک نظرسنجی علمی نیست، بلکه ارزیابی یک نیروی نظامی است که در حال جنگیدن در این جنگ است.
با این حال، اینکه طبق این ارزیابی تنها حدود ۲ درصد از جنگ کاملاً حمایت میکنند و حدود ۶۰ درصد با آن مخالفاند، تکاندهنده است.
این همان چیزی است که وقتی سیاستمداران جنگهای ناعادلانه و انتخابی را آغاز میکنند، رخ میدهد.»