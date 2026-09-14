غذا‌های محلی ریشه در سنت‌ها و آداب و رسوم مردم هر ناحیه‌ای دارند. کشور ما ایران به دلیل داشتن اقلیم‌ها و قومیت‌های گوناگون دارای فرهنگ‌ها و سنت‌های بسیاری است و همین مسئله در ایجاد تنوع غذایی نقش مهمی داشته است. شهر کرمان دارای غذا‌های سنتی لذیذ و پر طرفداری است.

به گزارش تابناک، به طور کلی کشک در میان اهالی کرمان محبوبیت زیادی دارد و پایه ثابت بسیاری از غذا‌های سنتی شهر کرمان مانند بز قرمه، آبگوشت بادمجان و کشک، آش رشته کرمانی، کشک کله جوش، کشک کدو و... است. گردو پیاز کرمانی نوعی غذای سنتی و فراموش شده شهر کرمان است که در گذشته برای وعده صبحانه یا شام تهیه می‌شد و غذایی مقوی و سرشار از پروتئین است. اگر دوست دارید این غذای کرمانی خوشمزه را در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه گردو پیاز کرمانی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه گردو پیاز کرمانی

پیاز: ۲ عدد

مغز گردو: ۱ پیمانه

پنیر فتا (یا کشک): ۴ قاشق غذاخوری

نمک: به میزان لازم

طرز تهیه گردو پیاز کرمانی

پیاز‌ها را پوست بگیرید و داخل دستگاه غذاساز بریزید تا کاملا پوره شود. مغز گردو‌ها را هم به همین ترتیب پوره کنید. ترکیب گردو و پیاز پوره شده را داخل یک کاسه مناسب بریزید. حالا پنیر فتا (یا کشک) را اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید تا یکدست شود. اگر نمک غذا کم بود، کمی دیگر نمک اضافه کنید. گردو پیاز مقوی و خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید آن را همراه با نان سنگک میل کنید، نوش جان.

نکات کلیدی

قدیمی‌ها پیاز و گردو را داخل هاون می‌کوبیدند. شما هم می‌توانید از این روش سنتی استفاده کنید.

به جای پنیر می‌توانید به همان میزان از کشک سفت و بدون آب استفاده کنید. در گذشته از پنیر منحصراً در سفره صبحانه استفاده می‌شد؛ اما امروز پنیر در تهیه و پخت انواع غذا‌ها کاربرد دارد. پنیر فتا (رسیده در آب نمک) یکی از انواع پنیرهاست که ریشه یونانی دارد و در ظاهر به پنیر لیقوان شبیه است. ارزش غذایی این پنیر بسیار بالاست که شامل مقادیر زیادی کلسیم و ویتامین‌های گروه B می‌شود. این پنیر نسبتاً شور است، به همین دلیل توصیه می‌شود در اضافه کردن نمک به غذایی که پنیر فتا دارد، دقت کنید.