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انهدام باند سه نفره زورگیران در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری اعضای باند سه‌نفره زورگیران به عنف خبر داد که در جریان تلاش برای سرقت از یک مغازه، ۲ فروشنده را مصدوم کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۲۶
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باند زورگیران

به گزارش تابناک، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و قدرت‌نمایی با سلاح سرد با هدف سرقت به عنف از یک مغازه در شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند سه نفر با مراجعه به یک مغازه و با هدف سرقت، با فروشندگان درگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در جریان این درگیری، ۲ نفر از فروشندگان مغازه مصدوم شدند که با حضور به‌موقع عوامل گشت انتظامی و انجام اقدامات پلیسی، هر سه متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

زراعتیان با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس برای ایجاد امنیت اجتماعی شهروندان، با تمام توان و قدرت با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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شیراز باند زورگیران سرقت زورگیری دستگیری
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