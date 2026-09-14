باب‌المندب و کانال سوئز، دو گذرگاه راهبردی جهانی، اکنون با حضور ارتش یمن در جزیره میون، عملاً تحت تسلط کامل جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک؛ تنگه باب‌المندب و کانال سوئز، دو گذرگاه حیاتی برای تجارت جهانی و عبور انرژی، این روزها در کانون توجه قرار گرفته‌اند. جبهه مقاومت طی عملیاتی گسترده موفق شدند بخش‌هایی از سواحل تنگه باب‌المندب را تحت کنترل خود درآورند.

این دستاورد میدانی، اهمیت راهبردی یمن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را بار دیگر برجسته کرده است. کارشناسان این تحول را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌دانند.

در همین راستا خبرنگار بین‌الملل تابناک گفتگویی را با «دکترسیدرضا صدالحسینی» انجام داده که مشروح آن در ادامه آمده است:

انصارالله یمن اخیرا پیشروی‌های مهمی در سواحل دریای سرخ داشته است و چند جزیره استراتژیک در دهانه باب المندب از جمله جزیره پریم یا میون را به کنترل خود درآورده است. اهمیت استراتژیک این مناطق چیست و در حوزه عملیاتی چه تفاوتی را برای این گروه ایجاد خواهد کرد؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که چرا در شرایط کنونی عربستان این عملیات سنگین را علیه دولت و ارتش ملی یمن انجام داد. بن‌بست‌های راهبردی که آمریکا در منطقه از مقاومت متحمل شده و ضربات شدیدی که از جانب مرکز و محور مقاومت، یعنی جمهوری اسلامی، دریافت کرده است، آنها را به این نکته واداشت که شاید بتوانند بازوان پرقدرت مرکزیت مقاومت، از جمله حزب‌الله در علی‌الطاهر، جریان‌های مقاومت در عراق و همچنین انصارالله را در یمن، مورد آسیب جدی قرار دهند تا بدین شکل بتوانند بگویند که ایران به عنوان مرکز مقاومت ضعیف شده است!

جنگ به پایان نرسیده و احتمال استفاده از امکانات جدید دیگری از جانب عربستان برای تضعیف دولت نجات ملی وجود دارد

با توجه به این مسئله می‌توان گفت که حرکتی که عربستان در طول هفته‌های اخیر علیه دولت نجات ملی انجام داد، ارتش ملی یمن را واداشت که در مقابل این حرکت، یک حرکت جدی را در مقابل پنج جبهه‌ای که علیه او اقدامات نظامی انجام داده بودند، انجام دهد.

در هر حال، نکته حائز اهمیت این است که در نتیجه آنچه تاکنون به وجود آمده و البته جنگ به پایان نرسیده و احتمال استفاده از امکانات جدید دیگری از جانب عربستان برای تضعیف دولت نجات ملی وجود دارد باید بگوییم که در نقاط راهبردی قابل توجهی در غرب باب‌المندب و طول ساحل دریای سرخ، باعث این شده است که جبهه مقاومت در منطقه باب‌المندب و دریای سرخ قدرت قابل توجهی را بیابد.

نبض اقتصاد جهانی در کنترل باب‌المندب و سوئز

نباید فراموش کرد که هر یک از اضلاع جبهه مقاومت که بتوانند به پیروزی‌هایی دست یابند، این نشان‌دهنده استحکام بیشتر اصل جبهه مقاومت محسوب می‌شود. حضور ارتش ملی یمن در جزیره میون که مابین تنگه باب‌المندب قرار گرفته، نشان‌دهنده تسلط کامل مقاومت به دو تنگه راهبردی منطقه غرب آسیا و کنترل عملیاتی و نظامی برکانال سوئز است.

در حال حاضر دو نقطه راهبردی در تجارت بین‌الملل که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی و تجارت غیرانرژی از این دو تنگه عبور می‌کند، در اختیار جبهه مقاومت می‌باشد و کنترل عملیاتی نیز بر روی کانال سوئز وجود دارد.

وقتی غنائم جنگی با ارزش‌تر از فروش نفت یمن است

برخی گزارش‌ها حاکی از این است که به خاطر اختلافات درونی مزدوران سعودی، پیشروی انصارالله در این مناطق، با مقاومت چندانی روبه‌رو نبوده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل مقاومت مزدوران حقوق‌بگیر عربستان این بود که آنها به صورت افراد اجیرشده برای مقابله با افرادی که خداوند متعال را به عنوان قادر مطلق و انگیزه قابل توجه برای استقلال کشورشان داشتند، قرار داده بودند.

البته حتماً تحریم‌های ظالمانه عربستان و اراده مستحکم ارتش ملی یمن در این رابطه قابل بیان می‌باشد، اما واقعیت امر این است که ملت مستحکم و دلیر یمن و ارتش ملی یمن بر موضوعی به نام استقلال و عدم دخالت در امور دیگران تأکید دارند و مسلماً در صورت به وقوع پیوستن عملیات یا جنایت دیگری از جانب هر دولت دیگری، آنها با انگیزه و توان بیشتری مقابله خواهند کرد.

باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر یمنی‌ها به مدت ۱۰ سال می‌توانستند نفت صادر کنند، نمی‌توانستند به میزانی که از تسلیحات عربستان به غنیمت گرفتن، نیاز‌های ارتش خود را تأمین می‌کردند و این در واقع به دست آوردن ثروتی غیرقابل جبران توسط دلیرمردان یمنی از کشوری متجاوز بود.

تنگه هرمز بهانه‌ای برای عدم درگیری آمریکا در جنگ یمن

متعاقب پیشروی‌های اخیر انصارالله، ریاض از دولت ترامپ خواست که وارد این درگیری شود ولی آمریکا اعلام کرد که، چون بر روی تنگه هرمز متمرکز است، نمی‌تواند جبهه جدیدی را باز کند. آیا دلیل عدم ورود آمریکا همین موضوع بود؟

به نظر می‌رسد این بهانه بیش نبود. دلیل اصلی، ضربات سنگینی بود که طی عملیات‌های آمریکا و اقدامات شجاعانه ارتش ملی یمن، آمریکا مجبور شد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را بیش از ۷۰۰ کیلومتر دورتر از سواحل یمن قرار بدهد و در حقیقت، این ترس آمریکا بود که شاید در شرایط کنونی که فشار قابل توجهی به ساکنان کاخ سفید وجود دارد از این عملیات جلوگیری کرد؛ اما بهانه او موضوعی بود که گفت: ما در حال حاضر در تنگه هرمز درگیر یک درگیری هستیم.

به نظر می‌رسد ادعای آمریکا درباره تمرکز بر تنگه هرمز، بیش از آنکه دلیل واقعی باشد، یک بهانه بوده است

اهمیت این مناطق برای جبهه مقاومت چیست؟

این به مفهوم یکپارچگی کنترل کامل عبور انرژی از تنگه هرمز و عبور بیش از بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از تجارت بین‌المللی از تنگه باب‌المندب می‌باشد. در واقع، می‌توان بعد از این اقدام شجاعانه ارتش ملی یمن، این نکته را با قاطعیت بیان کرد که تحول قابل توجهی در موضوع کنترل مراکز مهم اقتصادی دنیا در غرب آسیا، به دست جبهه مقاومت افتاده و حتماً این اتفاق می‌تواند در معادلات آینده امنیت منطقه تأثیر فراوانی داشته باشد.

پشت نام سردار سپاه پنهان شدند تا شکست از یمن را نپذیرند

برخی منابع رسانه‌ای مدعی هستند که ایران فرماندهی ساحل جنوبی یمن را به عهده دارد که امروز رویترز مدعی شده بود سردار شهلایی، یکی از فرماندهان سپاه، حملات جنوبی یمن را دارد هدایت می‌کند. دیدگاه شما راجع به این ادعا چیست؟

معمولاً این رفتار و گفتار فرماندهان آمریکایی در زمانی که از فرماندهان مختلف مقاومت در نقاط مختلف شکست می‌خورند، می‌باشد. این بدین مفهوم است که آنها نمی‌خواهند بپذیرند که از محور‌های مقاومت شکست خورده‌اند و تلاششان بر این مسئله معطوف است که نام یک کشور مقتدر و قوی و دارای طرح‌ها و امکانات پیروزمندانه را نام ببرند تا شاید بتوانند از ضعف و خفتی که در مقابل محور‌های مقاومت به آنها وارد می‌شود و این شکست‌ها برای آنها تا حدودی قابل تحمل باشد و در حقیقت خود را در مقابل یک کشور قوی شکست‌خورده قلمداد کنند، نه در مقابل یکی از محور‌های جبهه مقاومت.

گفتگو: زینب منوچهری