۵۱۷ تن طلای عربستان در آتش پهپادهای ناشناس سوخت

در حالی که خط لوله «شرق به غرب» عربستان تنها شریان باقی مانده صادرات نفت عربستان است،‌ حملات پهپادی پنجشنبه گذشته موجب توقف فعالیت خط لوله و قطع کامل صادرات نفت این کشور تا پنج روز دیگر می‌شود.

به گزارش تابناک، منابع آگاه امروز یکشنبه به رویترز اعلام کردند که در صورت از سر گرفته نشدن فعالیت خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان در روزهای آینده، ذخایر صادراتی عربستان در بندر ینبع تنها برای ۵ تا ۷ روز کافی خواهد بود و این وضعیت می‌تواند به از دست رفتن حدود ۴ درصد از عرضه جهانی نفت منجر شود.

بر اساس این گزارش، خط لوله شرق به غرب که روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت را به ینبع منتقل می‌کند، طی شش ماه گذشته به عربستان کمک کرده بود تا از پیامدهای اختلال در تنگه هرمز تا حدی در امان بماند.

یک منبع مطلع تخمین زده است که تعمیرات ممکن است پنج تا شش هفته به طول بیانجامد.

قطع کامل صادرات و ضرر روزانه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار (میانگین ۸۰۰ میلیون دلار)، عربستان در ۶ هفته (۴۲ روز) بین ۲۹.۴ تا ۳۷.۸ میلیارد دلار و به طور میانگین حدود ۳۳.۶ میلیارد دلار خسارت می‌بیند. این مبلغ معادل ارزش دلاری ۵۱۷ تن طلا است؛ یعنی پهپاد ناشناس با توقف این خط لوله، به اندازه ۵۱۷ تن طلا از جیب عربستان بیرون کشیده است.

منبع: فارس