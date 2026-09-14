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راه‌حل عجیب برای درمان اضطراب حل مسائل ریاضی

فقط ۱۰ دقیقه ورزش هوازی قبل از حل مسائل ریاضی شاید بتواند اضطراب را کاهش دهد و عملکرد را بهتر کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۱۲
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حل مسئله ریاضی

 

به گزارش تابناک؛ در این آزمایش تصادفی، ۶۰ دانشجوی روانشناسی به دو گروه تقسیم شدند؛ یک گروه ۱۰ دقیقه با شدت متوسط دوچرخه سواری کرد و گروه دیگر در این مدت نشست. سپس اضطراب لحظه‌ای و عملکرد ریاضی آن‌ها بررسی شد.

نتیجه برخلاف انتظار بود: ورزش کوتاه مدت نه کاهش معناداری در اضطراب لحظه‌ای ایجاد کرد و نه بهبود کلی و قابل توجهی در عملکرد ریاضی نشان داد.

البته این نتیجه به معنای ورزش برای اضطراب مفید نیست، نیست. نمونه پژوهش کوچک و عمدتا زن بود و موضوع نیز نوع مشخصی از اضطراب، یعنی اضطراب ریاضی در یک موقعیت کوتاه آزمایشگاهی بود بنابراین نمی‌توان نتیجه را به اختلالات اضطرابی یا اثر ورزش منظم تعمیم داد.

نکته جالب مطالعه این است: در روانشناسی، راهکار‌های ساده و فوری مثل ۱۰ دقیقه ورزش کن تا اضطرابت پایین بیاید، همیشه آنقدر که در شبکه‌های اجتماعی جذاب به نظر می‌رسند، پشتوانه محکم علمی ندارند.

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