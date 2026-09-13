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ادعای ترامپ: ایران به هر قیمتی می‌خواهد توافق کند

ترامپ مدعی شد: من توافقی را که بی‌نقص نباشد، امضا نخواهم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۰۰
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ مدعی شد: ایران می‌خواهد به هر قیمتی به توافق برسد، اما من توافقی را که بی‌نقص نباشد، امضا نخواهم کرد.

 ترامپ گفت: علاقه‌ای ندارم کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران دیدار کنند و این موضوع به خودشان مربوط است.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: زلنسکی باید حمله به تأسیسات تولید و پالایش سوخت دیزل در روسیه را متوقف کند. او باعث ایجاد کمبود سوخت دیزل شده است.

ترامپ معتقد است: این وضعیت ناشی از خاورمیانه نیست؛ بلکه نتیجه آن چیزی است که میان روسیه و اوکراین در حال رخ دادن است.

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ادعای ترامپ توافق ایران
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