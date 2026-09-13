سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان است و اگرچه پیشرفت در غربالگری و درمان، شانس بقا را به‌طور چشمگیری افزایش داده، همچنان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های سرطانی در میان زنان محسوب می‌شود. این سرطان معمولاً از سلول‌های مجاری یا لوبول‌های پستان آغاز می‌شود، اما خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که سلول‌های سرطانی از محل اولیه خود فراتر بروند و به بافت‌ها و اندام‌های دیگر بدن برسند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، توضیح می‌دهد که سرطان پستان چگونه شکل می‌گیرد، تفاوت میان انواع درجا و تهاجمی چیست، چرا گسترش سرطان به گره‌های لنفاوی و سایر اندام‌ها اهمیت دارد و تشخیص زودهنگام چگونه می‌تواند در کاهش خطر مرگ نقش داشته باشد. همچنین به مهم‌ترین عوامل خطر، از جمله سن، سابقه خانوادگی و جهش‌های ژنتیکی مانند «بی‌آر‌سی‌ای ۱» و «بی‌آر‌سی‌ای ۲» پرداخته می‌شود.