فوت و فنهای طلایی تهچین بال مرغ
به گزارش تابناک؛ تهیه ته چین بال مرغ، عذایی خلاقانه و لذیذ برای تجربه طعمی متفاوت از این غذای محبوب ایرانی است.
در این روش پخت، با جزئیات کامل تهیه تهچین بال مرغ مجلسی و خوشعطر با تهدیگی طلایی و برشته آشنا میشوید تا بتوانید این غذای لذیذ را بهسادگی در خانه تهیه کنید.
مواد لازم برای تهیه ته چین بال مرغ
مراحل تهیه ته چین بال مرغ
مرحله اول: آمادهسازی و مزهدار کردن بال مرغ
ابتدا بالهای مرغ را تمیز کرده، بشویید و آنها را با دستمال، خشک کنید. در یک کاسه، بالهای مرغ را با پیاز خلالی شده، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، ۲ قاشق غذاخوری زعفران دمکرده و ۲ قاشق غذاخوری آبلیمو مخلوط کنید.
اجازه دهید بالها حداقل ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت در این مواد مزهدار شوند. سپس آنها را در قابلمه ریخته و به همراه مواد مزهدار کننده، روی حرارت متوسط بپزید تا آب مرغ کشیده شده و بالها کمی سرخ شوند.
زمانی که آب مرغ کشیده شد، حدود چهار تا پنج قاشق غذاخوری روغن یا کره هم به قابلمه اضافه کنید تا بالها در حین سرخ شدن، براق و خوشرنگ شوند.
مرحله دوم: ترکیب مواد اصلی تهچین
در یک کاسه بزرگ، تخم مرغ، ماست، باقیمانده زعفران دمکرده غلیظ، نمک، فلفل و در صورت تمایل گلاب را بریزید. این ترکیب را با همزن دستی یا چنگال خوب مخلوط کنید تا کاملا یکدست شوند. این ترکیب، مایه اصلی ته چین و اتصالدهنده برنج و بال مرغ است.
مرحله سوم: نیمپز کردن برنج
برنج را پس از شستوشو و حدود ۳۰ دقیقه خیساندن در آب و نمک کافی، داخل آب در حال جوش بریزید. برنج باید هفت تا ده دقیقه روی حرارت ملایم بجوشد. سپس آن را آبکش کرده و اجازه دهید آب اضافی برنج به طور کامل خارج شود.
توجه داشته باشید که در این مرحله از طرز تهیه ته چین بال مرغ، برنج نباید کاملا نرم شود و مغز آن باید اندکی سفت باشد؛ زیرا در مراحل بعدی نیز برنج مجدد پخته شده و حالت خمیری پیدا میکند.
مرحله چهارم: مخلوط کردن برنج با مایه تهچین
برنج آبکششده را به آرامی به کاسه حاوی مخلوط ماست و تخممرغ اضافه کنید. مواد را به آرامی هم بزنید تا دانههای برنج له نشوند اما کاملا به مایه آغشته شوند.
مرحله پنجم: لایهگذاری و فشردهسازی ته چین
کف قابلمه یا ظرف مناسب فر مانند پیرکس یا تفلون را به خوبی با روغن چرب کنید. اگر میخواهید ته دیگ طلایی و بسیار ترد داشته باشید، ابتدا زرده تخممرغ اضافی را با کمی زعفران و روغن مخلوط کرده و کف ظرف پخش کنید.
تعدادی از بالهای مرغ پخته شده را به شکل منظم داخل ظرف بچینید. سپس نیمی از مخلوط برنج و مایه ته چین را روی آن بریزید و با پشت قاشق یا کفگیر، به خوبی فشرده کنید تا یک لایه منسجم ایجاد شود.
در ادامه باقی بالهای مرغ مزهدار و پختهشده را روی لایه برنج بچینید. باقیمانده برنج را هم روی بالها ریخته و مجددا به آرامی فشار دهید تا کل تهچین یکدست و فشرده شود.
نکته: فشردهسازی صحیح در این مرحله، کلید داشتن ته چین قالبی منسجم با ته دیگ طلایی و ترد است.
مرحله ششم: پخت نهایی تهچین
قابلمه را روی حرارت بسیار ملایم قرار دهید و در آن را با دمکنی بپوشانید. اجازه دهید حدود ۵۰ تا ۷۰ دقیقه دم بکشد تا تهدیگ طلایی و برنج کاملا مغزپخت شود.
اگر هم قصد دارید از فر برای پخت نهایی ته چین استفاده کنید، ظرف را در فر از قبل گرم شده با دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵۰ تا ۶۰ دقیقه قرار دهید. در ۱۵ دقیقه پایانی پخت نیز در صورت تمایل کمی کره ذوبشده روی سطح تهچین بریزید تا نتیجه نهایی لذیذتر شود.
مرحله هفتم: سرو و تزئین
همزمان با پخت ته چین، اگر تمایل دارید از زرشک استفاده کنید، آن را با آب سرد بشویید و در مقدار کمی کره پاستوریزه یا روغن حیوانی روی حرارت ملایم تفت دهید. شما میتوانید یک قاشق چایخوری شکر را هم در همین زمان به تابه اضافه کنید تا زرشک طعم ملستری داشته باشد.
در نهایت تهچین را با احتیاط در دیس سرو مناسب برگردانید. زرشک تفتدادهشده (در صورت استفاده) و خلال پسته یا بادام را برای تزئین روی آن بریزید و از طعم بینظیر ته چین بال مرغ خود لذت ببرید.
نکات تکمیلی تهیه ته چین بال مرغ
برای اینکه طرز تهیه ته چین بال مرغ شما بینقص و زیبا باشد، رعایت نکات تکمیلی زیر که حاصل تجربههای آشپزی حرفهای است، اهمیت فراوانی دارد. این نکات به شما کمک میکنند تا طعم، بافت و ظاهر تهچین بال مرغ در بهترین حالت خود باشد و شما بتوانید از آن برای پذیرایی از مهمانها در دورهمیهای دوستانه استفاده کنید.
انتخاب و آمادهسازی ایدهآل بال مرغ
برای تهیه ته چین بال مرغ، همیشه بالهای متوسط و گوشتی را انتخاب کنید. برای آمادهسازی نیز بالها را به ۲ قسمت (قسمت مفصلی و قسمت انتهایی) تقسیم کنید تا پخت یکنواختتری داشته باشند.
مزهدار کردن بال مرغ با ترکیب آبلیمو، زعفران، پیاز و ادویهها، کلید اصلی طعمدار شدن آنها است. مرحله سرخ کردن اولیه بالها در روغن یا کره، بعد از پخت آنها نیز علاوه بر ایجاد رنگ زیبا، باعث میشود که بالها در حین پخت تهچین، نرم و آبدار باقی بمانند و حالت خود را حفظ کنند.
توجه داشته باشید هنگام آمادهسازی اولیه، از پخت بیش از حد بالها خودداری کنید؛ زیرا قرار است در ادامه آنها یکبار دیگر در فر یا روی گاز همراه برنج پخته شوند.
تکنیکهای برنج برای انسجام و تهدیگ عالی
کیفیت برنج در تهچین بسیار تعیینکننده است؛ بنابراین همیشه برنج ایرانی با دانه بلند را انتخاب کنید. مرحله آبکش کردن برنج نیز بسیار حیاتی است؛ برنج را باید حدود ۶۰ تا ۷۰% بپزید و کمی زندهتر از حد معمول آبکش کنید. این کار باعث میشود برنج در نهایت شفته نشود و دانههای آن فرم خود را حفظ کنند.
پس از آبکش کردن، حتما اجازه دهید برنج برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در صافی بماند تا کاملا آب اضافی آن خارج شود. این اقدام به جلوگیری از شل شدن مایه تهچین کمک میکند. اضافه کردن ۲ تا سه قاشق غذاخوری روغن یا کره ذوبشده به برنج پس از مخلوط شدن با مایه نیز، به براق شدن دانهها و جلوگیری از چسبیدن آنها به هم کمک زیادی میکند.
نسبت طلایی مواد در مایه تهچین
هنگام تهیه مایه ته چین، نسبت ماست چکیده به تخممرغ بسیار مهم است. معمولا به ازای هر پیمانه برنج، حدود نصف پیمانه ماست و یک عدد تخممرغ کافی است. همین ترکیب ماست و تخممرغ را میتوان در انواع دیگر تهچین مانند طرز تهیه ته چین مرغ و قارچ نیز بهکار برد.
اما در طرز تهیه ته چین بال مرغ، به دلیل وجود چربی و رطوبت خود بالها، ممکن است نیاز باشد کمی غلظت مایه را بیشتر کنید و معمولا استفاده از ماست پرچرب و غلیظ، بهترین نتیجه را میدهد. همچنین برای ایجاد انسجام بیشتر، افزودن یک قاشق غذاخوری آرد برنج به مایه نیز بسیار مفید است.
نکات مربوط به تزئین و سرو
پس از پخت، حتما اجازه دهید تهچین چند دقیقه در قابلمه بماند تا کمی خودش را بگیرد. سپس با احتیاط آن را در یک دیس سرو که سایز بزرگتری نسبت به دهانه قابلمه دارد، برگردانید.
برای تزئین از زرشک تفت دادهشده فراوان، خلال پسته و خلال بادام که اندکی در گلاب خیساندهاید، استفاده کنید. حتی میتوانید مقداری از بالهای مرغ که جداگانه سرخ و براق شدهاند را برای زیبایی بیشتر روی ته چین بچینید. همچنین شما میتوانید کمی زعفران دمکرده غلیظ را با قلممو، روی سطح تهچین بزنید تا جلوه بصری آن بیشتر شود.
مواد اولیه جایگزین و نسخههای خلاقانه
ته چین بال مرغ، با وجود طعم دلنشینش، دنیایی از خلاقیت را در خود جای داده است. گاهی اوقات، دسترسی به مواد اولیه خاص یا تمایل به تجربههای جدید، ما را به سمت تغییر و نوآوری سوق میدهد. در این بخش، به بررسی مواد اولیه جایگزین و ایدههای خلاقانهای میپردازیم که میتوانید با الهام از آنها، نسخههای منحصربهفرد و هیجانانگیز ته چین بال مرغ را آماده کنید.
بال مرغ طعمدار شده با سس باربیکیو: بالها را علاوه بر مزهدار کردن اولیه، با سس باربیکیو نیز طعمدار کرده و تفت دهید.
استفاده از ران مرغ: اگر بال مرغ در دسترس نیست، شما میتوانید از کتف مرغ یا قسمتهای دیگر ران مرغ که به قطعات کوچک تقسیم شدهاند، استفاده کنید.
ته چین با قارچ و فلفل دلمهای: لایهای از قارچ تفتداده شده و فلفل دلمهای رنگی نگینی خرد شده، میتواند تنوع خوبی به طعم تهچین بدهد.
ته چین بال مرغ تند: در مرحله مزهدار کردن بالها، از کمی فلفل قرمز یا پودر چیلی نیز استفاده کنید.
ته چین با ماست چکیده و خامه: در این نسخه برای بافتی لطیفتر، نیمی از ماست چکیده را با خامه جایگزین کنید.
ته چین با گرد غوره: اگر به دنبال یک تهچین با طعم متفاوت هستید، ته چین با گرد غوره را هم امتحان کنید؛ ترکیب گرد غوره با مواد تهچین، طعمی ترش و متفاوت به این غذای ایرانی میدهد.
رازهای حرفهای برای یک تهچین استثنایی
برای رسیدن به نتیجهای بینظیر و در حد حرفهای در طرز تهیه ته چین بال مرغ، باید اطلاعات و تکنیکهای خاصی را بدانید. در این بخش، به رازهای مهم و کارآمدی میپردازیم که آشپزهای حرفهای برای تهیه تهچین با ظاهر و طعمی بینظیر به کار میبرند.
تفت دادن نهایی بالها: قبل از برگرداندن تهچین، اگر دوست دارید تهدیگ بال مرغ برشتهتر شود، ظرف را برای حدود پنج تا ده دقیقه دیگر روی حرارت کمی بیشتر قرار دهید.
استفاده از کره حیوانی: همانند سایر تهچینها، استفاده از کره حیوانی در مراحل مختلف، عطر و طعم فوقالعادهای به تهچین بال مرغ میبخشد.
پخت در قالبهای کوچک: برای پذیرایی مجلسیتر، لایهبندی و پخت نهایی تهچین را در قالبهای کوچک تکنفره که دارای شکلهای خاص ستاره، قلب و غیره هستند، انجام دهید.
سوالات متداول درباره طرز تهیه ته چین بال مرغ
در این قسمت به سوالات پرتکرار در مورد طرز تهیه ته چین بال مرغ پاسخ داده میشود تا ابهامات احتمالی شما برطرف شود و بتوانید هر دفعه غذایی بسیار لذیذ و خوشعطر را آماده کنید.
۱. آیا بال مرغ باعث بد بو شدن تهچین نمیشود؟
خیر، اگر بالها به خوبی مزهدار و پخته شوند، طعم بسیار دلپذیری به تهچین میدهند.
۲. بهترین روش پخت برای داشتن تهدیگ طلایی چیست؟
فشردهسازی لایه اول برنج، چرب کردن کافی ظرف و استفاده از حرارت ملایم و یکنواخت (روی گاز یا در فر) کلید طلایی شدن تهدیگ است.
۳. اگر مایه تهچین شل بود، چطور آن را غلیظ کنیم؟
شما میتوانید کمی آرد برنج به مایه اضافه کرده و دوباره مخلوط کنید تا مایه به غلظت مناسب برسد.
۴. آیا میتوان از بال مرغ یخزده استفاده کرد؟
بله، اما بهتر است از بال مرغ تازه استفاده کنید. اگر هم از بال یخزده استفاده میکنید، حتما آنها را کامل یخزدایی کرده و آب اضافی آن را بگیرید.
منبع: برترین ها