دکتر منصور جمالی زواره با اشاره به اهمیت توجه به زخم‌های جسمی و روحی گفت: مسئله زخم موضوع بسیار مهمی است و تعداد زیادی از افراد جامعه در همه جوامع و به‌خصوص در کشور ما به دلایل مختلف با زخم مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار تابناک، دکتر جمالی زواره در نشست خبری دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت یارا در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک، درباره اینکه آیا اصطلاحاتی که در بین عموم مردم، همانند زخم زبان و زخمی روی دل و ... وجود دارد، ریشه و مبنای فیزیولوژیک دارد، به تأثیر حرف‌ها، رفتارها و نگاه‌ها بر روی دیگران اشاره کرد و گفت: ایجاد هر ناگواری برای دیگران هورمون‌ها و ضربان و بخش‌های دیگری از بدن را دچار تغییر می‌کند. اگر بتوانیم جلوی زبان خود را بگیریم، رفتار نادرست نداشته باشیم، بسیاری از زخم‌ها نخواهد بود.

وی افزود: متأسفانه خیلی از ماها حواسمان به نگاهمان و حرف‌هایمان نیست. همین نگاه و رفتار ایجاد زخم می‌کند. این زخم‌ها را نمی‌شود دید. واقعاً خیلی به ما ربطی ندارد، مثلاً فلانی چگونه موهایش را آرایش می‌کند یا چیزهای دیگر.

وی افزود: چیزی که همیشه من را آزار می‌دهد، علاوه بر مسئله زخم‌های جسمی، زخم‌هایی است که به دل آدم‌ها وارد می‌شود. اصحاب قلم که دست به قلم هستند و می‌توانند بنویسند، باید زخم‌هایی را که ظاهراً دیده نمی‌شوند اما وجود دارند، به‌خوبی برای مردم شرح دهند و به این موضوع توجه داشته باشند.

جمالی زواره ادامه داد: باید حواسمان به زخم‌هایی که به دل انسان‌ها می‌نشیند نیز باشد. من شخصاً در این سال‌ها هر زمان که صحبت کرده‌ام، سعی کرده‌ام به جوان‌ها بگویم که دشمن درست نکنیم و خودمان باعث ایجاد زخم نشویم.

خودمان زخم ایجاد می‌کنیم!

دبیر علمی کنگره با اشاره به افزایش برخی اقدامات زیبایی گفت: باید توجه داشته باشیم که بسیاری از اقداماتی که روی ظاهر و اعضای بدن انجام می‌دهیم، ضرورت ندارند. نمی‌دانم چرا باید بینی خود را عمل کنیم؛ مگر جراح بینی بهتر از خدا می‌داند که چه شکلی باید داشته باشیم؟ چرا باید با پلک‌ها و دیگر اعضای بدن خود، تغییرات مختلف ایجاد کنیم؟

وی اظهار کرد: استدعا و خواهش من از اصحاب رسانه و کسانی که دست به قلم هستند، این است که این مسائل را بیشتر برای مردم بیان کنند. بسیاری از این اقدامات نه‌تنها ضرورتی ندارند، بلکه ممکن است مضراتی نیز داشته باشند؛ چراکه وقتی در صورت یا سایر اعضای بدن خود تغییراتی ایجاد می‌کنیم، ممکن است عوارض و مشکلاتی به دنبال داشته باشد که در سال‌های بعد باقی بماند.

جمالی زواره تأکید کرد: بسیار دوست دارم در جامعه بیشتر درباره این موضوع صحبت شود که چرا باید طبیعتی را که خداوند برای ما ایجاد کرده است، تغییر دهیم. برای مثال، اگر فردی کچل است، چه اتفاقی افتاده که حتماً باید مو بکارد؟ الزام و ضرورتی برای انجام بسیاری از این کارها وجود ندارد.

جامعه را از فشار برای تغییر ظاهر دور کنیم

وی با بیان اینکه نباید زیبایی را صرفاً در تغییر ظاهر جست‌وجو کرد، گفت: اگر بتوانیم جامعه را به سطحی برسانیم که مردم بیش از حد به دنبال تغییر ظاهر و زیباتر شدن نباشند، اتفاق خوبی خواهد بود. من هرچه به جامعه خودمان و نژادها و بخش‌های مختلف کشور نگاه می‌کنم، معتقدم اصلاً آدم زشت نداریم و همه زیبا هستند.

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت یارا افزود: ممکن است فردی موهایش را از دست بدهد یا دچار مشکلاتی در دندان، چشم یا بخش دیگری از بدن شود، اما باید ببینیم آیا واقعاً انجام اقدامات مختلف برای تغییر این شرایط ضرورت دارد یا خیر.

جمالی زواره با اشاره به پیشرفت‌های درمانی در حوزه زخم گفت: البته زحماتی که در این سال‌ها کشیده شده، باعث شده درمان‌های بهتری داشته باشیم و پیشرفت‌های بسیار زیادی در این حوزه ایجاد شده است که خودم شاهد آن هستم.

وی افزود: ۸۰ تا ۹۰ درصد جراحی‌های زیبایی بینی غیرضروری هستند و برای پیشگیری از این زخم‌ها باید فرهنگ‌سازی کرد. برای پیشگیری از این مسائل باید کار پژوهشی انجام داد. نیاز است که به مردم تأکید کنیم که زخم ایجاد نکنید.

آمار بالای قطع عضو به خاطر زخم های دیابت

دکتر سید مهدی طبایی، دبیر کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت، نیز درباره آخرین وضعیت شیوع دیابت در کشور گفت: بررسی‌ها بیانگر این است که شیوع دیابت در دنیا ۶.۵ درصد است. به گونه‌ای که بیش از ۴۶۰ میلیون نفر از مردم جهان به دیابت مبتلا هستند. ایران، سومین کشور پرجمعیت دنیا بعد از هند و چین، کشور دیابتی‌ها است.

طبایی درباره ابتلا به زخم پای دیابتی و قطع عضو ناشی از زخم پای دیابتی گفت: یک نفر از هر ۴ فرد مبتلا به دیابت، زخم پای دیابتی را تجربه می‌کند و متأسفانه حدود یک نفر از هر ۴ نفر مبتلا به زخم پای دیابتی، درجاتی از قطع عضو در اندام تحتانی را تجربه خواهد کرد. شیوع قطع عضو در افراد فعال خانواده (مثل مردان) بیشتر است و خانواده را با چالش‌های اقتصادی و معیشتی فراوانی مواجه می‌کنند.

این متخصص پوست با بیان اینکه در دنیا ۴۵ میلیون نفر در هر سال درگیر زخم پای دیابتی می‌شوند، گفت: افرادی که دچار زخم پای دیابتی می‌شوند، ۳۰ درصد مرگ‌ومیر در طول ۵ سال دارند که این میزان از بسیاری از سرطان‌های شایع بیشتر است.

وی با بیان اینکه چاقی در بروز زخم‌های مزمن اثرگذار است، اظهار کرد: ایران ششمین کشور چاق دنیاست که همین موضوع زمینه‌ساز زخم‌های مزمن می‌شود.

دبیر کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت خاطرنشان کرد: موضوع پیری جمعیت، سومین عامل در بروز زخم‌ها محسوب می‌شود. پیری جمعیت می‌تواند انواع بیماری‌های مزمن مانند دیابت را افزایش دهد. به‌طوری که حدود یک‌سوم افراد بالای ۶۵ سال درگیر دیابت هستند.

عمل‌های زیبایی عامل افزایش زخم‌ها

دکتر پروین منصوری، دبیر علمی یازدهمین کنگره بین‌المللی زخم و ترمیم بافت، نیز گفت: زخم‌های ناشی از جراحی‌ها، به‌ویژه زیبایی و … و همچنین زخم‌های سوختگی در دنیا در حال افزایش است. حدود ۹.۶ درصد عامل مرگ‌ومیر، باز شدن زخم‌های جراحی است که تا ۴۰ هزار دلار هزینه بستری را در آمریکا افزایش داده است. همچنین زخم‌های سوختگی زمان بستری در بیمارستان‌ها را در آمریکا دو برابر افزایش داده است.

دکتر منصوری در پاسخ به خبرنگار تابناک درباره اینکه آیا کار جدی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی احتمال ابتلای فرد به دیابت و پیشگیری از زخم‌های ناشی از آن انجام گرفته است، گفت: در زمینه تشخیص و ترمیم زخم‌ها کارهایی انجام گرفته است و امسال هم سخنرانان برجسته در این باره داریم. قبلاً هم شرکت‌هایی بودند که دو سه پروتکل را با استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص و اندازه‌گیری زخم‌ها تدارک دیده بودند.