آیا زندان آلکاتراز تسخیر شده است؟

آلکاتراز، زندان بدنام خلیج سان‌فرانسیسکو، سال‌هاست نه فقط با مجرمان مشهور و فرارهای ناکام، بلکه با روایت‌هایی از صداهای نامعلوم، سایه‌های مرموز، سرمای ناگهانی و مشاهده اشباح شناخته می‌شود. از بلوک دی مخوف و داستان زندانی که پس از مرگ دوباره دیده شد تا صداهای منتسب به آل کاپون و گزارش‌های عجیب نگهبانان و بازدیدکنندگان، افسانه‌های ماورایی این جزیره چنان با تاریخ آن درآمیخته‌اند که هنوز مشخص نیست کدام بخش واقعیت است و کدام بخش زاده ترس و خیال. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، سراغ مشهورترین روایت‌های تسخیرشدگی «صخره» می‌رود؛ جایی که شاید بعضی زندانیان هرگز واقعاً آن را ترک نکرده باشند.