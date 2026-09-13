مورگان سوپر اسپرت ۴۰۰؛ چهره مدرن یک سنت صدساله

مورگان سوپر اسپرت ۴۰۰ یکی از مدرن‌ترین خودروهای تاریخ این خودروساز بریتانیایی است؛ مدلی که همچنان ظاهر کلاسیک و ساخت دست‌ساز مورگان را حفظ کرده، اما زیر این پوسته سنتی، از شاسی آلومینیومی جدید، موتور شش سیلندر خطی توربوشارژ بی‌ام‌و با ۴۰۲ اسب بخار قدرت و ۵۰۰ نیوتن‌متر گشتاور بهره می‌برد.وزن ۱۱۷۰ کیلوگرمی، شتاب صفر تا حدود ۹۷ کیلومتر بر ساعت در ۳٫۶ ثانیه و حداکثر سرعت نزدیک به ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت نشان می‌دهد سوپر اسپرت ۴۰۰ دیگر صرفاً یک خودروی نوستالژیک نیست. مورگان در این مدل تلاش کرده بدون کنار گذاشتن فرمان آنالوگ، کابین ساده و شخصیت سنتی خود، عملکرد و کیفیت رانندگی را به سطح خودروهای اسپرت مدرن نزدیک کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این کلاسیک بریتانیایی آشنا شوید.