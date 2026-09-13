شهردار ساری برکنار شد

حسن احمدی سقندیکلایی در جلسه استیضاح امروز شورای شهر ساری، با کسب تمامی آرای اعضای حاضر (۶ رأی از ۶ نفر)، از سمت خود کنار گذاشته شد و فعالیت وی به عنوان شهردار ساری به پایان رسید.

به گزارش تابناک؛ چهار عضو شورا در این جلسه، ضمن انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در حوزه‌های گوناگون، ضعف در آمادگی برای بارندگی شدید ۱۷ شهریور را به عنوان یکی از محورهای کلیدی استیضاح مطرح کردند.

سبحان بخشی یکی از اعضای شورای شهر ساری در روز یکشنبه ۲۱ شهریور از امضاکنندگان طرح استیضاح، گفت: با وجود هشدارهای هواشناسی و تذکرات شورای شهر، اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی نهرها و کانال‌های شهری به‌موقع انجام نشده و این موضوع خسارت‌هایی به شهر و شهروندان وارد کرده است.

وی همچنین ضعف در انتصاب مدیران و نحوه به‌کارگیری تجهیزات شهرداری را از دیگر مشکلات مدیریت شهری دانست و در عین حال از تلاش نیروهای خدماتی شهرداری پس از وقوع سیلاب برای کمک به شهروندان قدردانی کرد.

سید ذوالفقار شریفی، دیگر عضو امضاکننده طرح استیضاح، نیز با انتقاد از وضعیت مالی شهرداری گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با پنج ماه تأخیر مواجه شده است.

وی بی‌ثباتی مدیریتی، ضعف در اجرای طرح‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، مشکلات فضای سبز و عملیاتی نشدن برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر چالش‌های شهرداری عنوان کرد.

در محورهای طرح استیضاح همچنین دخالت در امور نظارتی شورا، انتصاب مدیران بدون رعایت شایسته‌سالاری، مشکلات ساماندهی پسماند، پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان، قطع بیمه تکمیلی کارکنان، افزایش بدهی به تأمین اجتماعی و آنچه اعضای شورا «شهرفروشی» خواندند، مطرح شده است.

اعضای شورا همچنین درباره برخی معاملات و جابه‌جایی‌های ملکی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری نیز انتقادهایی مطرح کردند.

منبع: ایسنا