هشدار الزیدی: عراق میدان جنگ دیگران نیست

علی الزیدی در مراسم دانش‌آموختگی پلیس تأکید کرد: عراق نه میدان جنگ دیگران است و نه مبدأ حمله به همسایگان؛ ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

به گزارش تابناک؛ علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشکده پلیس تأکید کرد که اجازه نخواهد داد عراق به میدان درگیری‌های دیگران یا مبدأیی برای حمله به کشور‌های همسایه تبدیل شود.

بر اساس گزارش سومریه نیوز، الزیدی در ادامه گفت: «تلاش‌ها در راستای ایجاد اختلال در امنیت ما در برابر وحدت مردم و ایستادگی آنان در کنار دولت و نیرو‌های مسلح عراق، شکست خواهد خورد.»

وی افزود: «نقش شما اعتماد به نظام سیاسی را تحکیم می‌کند، توسعه و اقتصاد را ارتقا می‌دهد و عراق را در رویارویی با بحران‌ها قدرتمندتر می‌سازد.»

وی همچنین تصریح کرد: «مجهز شدن شما به آگاهی، دانش و فناوری‌های پیشرفته، توانایی مقابله با تهدید‌ها و تلاش‌های اخلالگران در امنیت کشور را تقویت می‌کند.»

الزیدی خاطرنشان کرد: «قدرت سرویس‌های امنیتی ما، تلاش‌های دشمنان برای خدشه وارد کردن به امنیت عراق و شکستن قدرت آنان را ناکام می‌گذارد.»

وی بار دیگر بر تعهد خود برای تلاش در جهت استقلال تصمیم‌گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد تأکید کرد.

منبع: ایسنا