En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار الزیدی: عراق میدان جنگ دیگران نیست

علی الزیدی در مراسم دانش‌آموختگی پلیس تأکید کرد: عراق نه میدان جنگ دیگران است و نه مبدأ حمله به همسایگان؛ ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۷۰
| |
1026 بازدید
|
۱
الزیدی

به گزارش تابناک؛ علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشکده پلیس تأکید کرد که اجازه نخواهد داد عراق به میدان درگیری‌های دیگران یا مبدأیی برای حمله به کشور‌های همسایه تبدیل شود.

بر اساس گزارش سومریه نیوز، الزیدی در ادامه گفت: «تلاش‌ها در راستای ایجاد اختلال در امنیت ما در برابر وحدت مردم و ایستادگی آنان در کنار دولت و نیرو‌های مسلح عراق، شکست خواهد خورد.»

وی افزود: «نقش شما اعتماد به نظام سیاسی را تحکیم می‌کند، توسعه و اقتصاد را ارتقا می‌دهد و عراق را در رویارویی با بحران‌ها قدرتمندتر می‌سازد.»

وی همچنین تصریح کرد: «مجهز شدن شما به آگاهی، دانش و فناوری‌های پیشرفته، توانایی مقابله با تهدید‌ها و تلاش‌های اخلالگران در امنیت کشور را تقویت می‌کند.»

الزیدی خاطرنشان کرد: «قدرت سرویس‌های امنیتی ما، تلاش‌های دشمنان برای خدشه وارد کردن به امنیت عراق و شکستن قدرت آنان را ناکام می‌گذارد.»

وی بار دیگر بر تعهد خود برای تلاش در جهت استقلال تصمیم‌گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد تأکید کرد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی الزیدی نخست وزیر عراق عراق میدان جنگ
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشایی موقت مرزهای شلمچه و چذابه
عراق با این پیشنهاد ایران موافقت کرد
حمله تروریست‌ها به ارتش عراق در کرکوک
مرز شلمچه و چذابه باز شد
واکنش جالب دیگر هم‌پیمان عربستان به درگیری‌ها!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
3
4
پاسخ
الزیدی هم مهره امریکاست!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۹۸ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۶۳ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qgc
tabnak.ir/005qgc