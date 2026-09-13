صادرات این محصولات از فارس ممنوع شد
به گزارش تابناک، حسن کشاورز، یکشنبه ۲۲ شهریور در نشست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به تصمیم اتخاذشده درباره صادرات محصولات صیفی، اظهار کرد: ممنوعیت صادرات سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی براساس مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی کشور تعیین شده است.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت عرضه و مقابله با نوسانات قیمت در شرایطی اتخاذ شده که بخش تولید با چالشها و مخاطرات ناشی از شرایط محیطی و بینالمللی مواجه است. اولویت این سیاست، تأمین نیاز مصرف داخلی و ایجاد ثبات در بازار محصولات کشاورزی است.
ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی گلخانهای را شامل نمیشود
کشاورز با بیان اینکه اجرای این مصوبه با رویکرد حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود، تصریح کرد: ممنوعیت صادرات محصولات مذکور صرفاً به محصولات تولیدشده در فضای باز و با شرایط خاص مربوط است و انواع گوجهفرنگی تولیدشده در گلخانهها را دربرنمیگیرد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: این تفکیک با هدف جلوگیری از تأثیرگذاری محدودیتهای صادراتی بر فعالیت تولیدکنندگان گلخانهای و حفظ سودآوری این بخش در نظر گرفته شده است.
مدیریت عرضه برای کنترل قیمت محصولات کشاورزی
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و علمی مدیریت عرضه محصولات صیفی، بیان کرد: کنترل خروج محصولات کشاورزی در مقاطع حساس، از بروز تورم در سبد کالایی خانوار جلوگیری میکند و میتواند مانع افزایش فشار بر زنجیره تأمین در شرایط بحرانی شود.
کشاورز در ادامه گفت: سیبزمینی و پیاز بهعنوان کالاهای پایه و محصولات دارای اهمیت در امنیت غذایی، جایگاه ویژهای در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند. از این رو، مدیریت عرضه این محصولات در بازار داخلی اهمیت دارد و کنترل دقیق جریان عرضه میتواند از ایجاد شکاف میان تولید و مصرف در ماههای آینده پیشگیری کند.
وی بیان کرد: سیاستگذاری انجامشده با هدف ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان و با توجه به ضرورت پایداری زنجیره ارزش کشاورزی صورت گرفته است. این سیاست درصدد است ضمن حفظ سلامت اقتصادی بخش کشاورزی، از نوسانات شدید قیمت ناشی از مدیریت نشدن عرضه یا خروج بیرویه محصولات جلوگیری کند.
نظارت بر جریان عرضه محصولات ممنوعشده در فارس
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای اجرای مصوبه ممنوعیت صادرات، نظارت بر تردد محصولات سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی و پایش جریان عرضه آنها را در سطح استان دنبال میکند.
کشاورز در ادامه افزود: با اجرای این نظارتها، از ورود محصولات مشمول ممنوعیت به بازارهای صادراتی جلوگیری خواهد شد و زمینه برای تأمین نیاز بازار داخلی و حمایت از سلامت اقتصادی تولیدکنندگان محلی صیفیجات فراهم میشود.