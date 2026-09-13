قتل فجیع مادر به دست پسر ۴۰ سالهاش
به گزارش تابناک؛ ساعت ۷ صبح شنبه ۲۱ شهریور، کلانتری محل وقوع یک قتل را به بازپرس جنایی تهران اطلاع داد. با حضور مأموران پلیس آگاهی در خانهای در جنوب شرق تهران، جسد زن ۸۰ سالهای پیدا شد که آثار ۵۰ ضربه چاقو بر پیکرش، عمق جنایت را نشان میداد. بررسیهای اولیه تیم جنایی برای رمزگشایی از این قتل فجیع آغاز شد.
ماموران به تحقیق از همسایهها پرداختند که معلوم شد هنگام صبح صدای مشاجره آن دو را شنیدهاند و بعد صدای زن سالخورده خاموش شده. بعد متوجه حضور ماموران اورژانس در ساختمان و معلوم شده آنها وارد خانه زن و پسرش شده و فهمیدهاند زن مرده است.
متهم ۴۰ ساله برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران انتقال یافت و در تشریح ماجرا گفت: کسب و کار درستی ندارم و با مادر سالخوردهام زندگی میکنم. سالهاست از بیماری روحی و اعصاب رنج میبرم و دارو مصرف میکنم. چند مرتبه هم در بیمارستان بستری شدم. مدتی بود مصرف دارو را خودسرانه ترک کرده و دیگر نزد پزشک نمیرفتم.
وی افزود: صبح که از خواب بیدار شدم، با مادرم دعوایم شد. او نگران حالم بود و مدام میگفت نزد پزشک بروم و در بیمارستان بستری شوم تا حالم بهتر شود، اما من قبول نکردم و جر و بحثمان بالا گرفت. عصبانی شدم و نفهمیدم چه میکنم. با برداشتن چاقویی از آشپزخانه به مادرم حملهور شدم و او را با ضربات متعدد چاقو زخمی کردم. وقتی به خودم آمدم، پشیمان شدم و به اورژانس زنگ زدم که بیایند و مادرم را نجات دهند، اما او فوت کرده بود.
محسن اختیاری بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تائید این خبر گفت: با اعتراف متهم به قتل مادرش، او در بازداشت به سر میبرد. برای بررسی سلامت روانی قرار شد متهم به پزشکی قانونی معرفی شود.
منبع: همشهری آنلاین