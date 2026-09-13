پولوشرت یکی از کاربردی‌ترین لباس‌های مردانه است؛ لباسی که می‌تواند از یک استایل کاملاً روزمره تا ترکیبی نیمه‌رسمی استفاده شود، اما انتخاب نادرست مدل، اندازه، طرح یا حتی کفش می‌تواند نتیجه را کاملاً خراب کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، اشتباهات رایج در پوشیدن پولوشرت بررسی می‌شود؛ از یقه و طول آستین گرفته تا انتخاب رنگ، پارچه، نحوه ست کردن با کت و شلوار و حتی کفش مناسب. نکاتی ساده که می‌توانند تفاوت میان یک ظاهر مرتب و بزرگسالانه با استایلی نامتناسب را رقم بزنند.