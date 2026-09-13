ال‌اس‌دی از قدرتمندترین مواد روان‌گردان شناخته‌شده است؛ ماده‌ای که حتی در مقادیر بسیار ناچیز می‌تواند ادراک رنگ، صدا، زمان، احساسات و حتی حس هویت فرد را دگرگون کند. اثر آن تا حد زیادی به تعامل با گیرنده‌های سروتونین در مغز و تغییر شیوه ارتباط میان شبکه‌های عصبی مربوط می‌شود. این ویدیو با ترجممه اختصاصی تابناک، با نگاهی به سازوکار مغز توضیح می‌دهد که چرا تجربه ال‌اس‌دی می‌تواند برای برخی افراد سرخوش‌کننده و برای برخی دیگر به‌شدت اضطراب‌آور و هراس‌انگیز باشد.