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مرز شلمچه و چذابه باز شد

با پیگیری استاندار خوزستان، مرزهای مسافری شلمچه و چذابه بازگشایی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۵۳
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مرز شلمچه و چذابه باز شد

به گزارش تابناک؛ ولی الله حیاتی یکشنبه ۲۲ شهریور به رسانه‌ها اعلام کرد: پیرو پیگیری‌های استاندار محترم خوزستان در سطوح ملی و محلی و اعزام هیات کشوری به کشور عراق، مرز‌های مسافری شلمچه و چذابه از امروز بازگشایی شد و تردد مسافرین و زائران در هر دو مرز برقرار است. در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه مسافری وجود ندارد.

حیاتی افزود: همچنین رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز‌های تجاری در پایانه‌های شلمچه و چذابه در حال انجام است و امید می‌رود این مرز‌ها نیز در آینده‌ای نزدیک بازگشایی شوند.

او گفت: اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

منبع: ایسنا

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