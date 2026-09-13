معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر آغاز حضوری فعالیت مدارس از اول مهرماه، از ورود یک میلیون و ۱۵۴ هزار نوآموز به کلاس اول و تداوم اقدامات دولت برای تحقق عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری خبر داد.

به گزارش تابناک، رضوان حکیم‌زاده با تشریح برنامه‌های بازگشایی مدارس اظهار کرد: برنامه قطعی آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی و فعالیت کلاس‌های درس به‌صورت حضوری است و ان‌شاءالله از اول مهرماه کلاس‌ها در همه دوره‌ها و مقاطع تحصیلی به‌صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

وی افزود: همانند سال‌های گذشته، سی‌ام شهریورماه نیز جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها برای دانش‌آموزانی که برای نخستین بار وارد کلاس اول و دوره متوسطه می‌شوند، برگزار خواهد شد تا شروع سال تحصیلی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان با خاطره‌ای شیرین و ماندگار همراه باشد.

بازگشایی متفاوت مدارس؛ تلفیق نشاط، امید و هویت ملی

حکیم‌زاده با اشاره به شرایطی که ملت ایران و به‌ویژه کودکان و نوجوانان در سال گذشته تجربه کردند، بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی این تجربه‌ها در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان ما این بار تنها از طریق صفحات کتاب با مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، قهرمانی و دفاع از وطن مواجه نشده‌اند، بلکه بخشی از این مفاهیم را در قالب تجربه زیسته خود درک کرده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن، سرداران، امیران، سربازان و دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، افزود: این تجربه می‌تواند از منظر تربیتی و در زمینه تقویت پیوند و تعلق دانش‌آموزان با هویت ملی و ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در دستورالعمل بازگشایی مدارس بر پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید تأکید ویژه‌ای شده است. همزمانی روزهای آغاز سال تحصیلی با برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس نیز فرصت ارزشمندی برای توجه به این مفاهیم فراهم می‌کند.

حکیم‌زاده ادامه داد: تلاش شده است حال‌وهوای بازگشایی مدارس به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک سو نشاط، انگیزه و امید را به دانش‌آموزان منتقل کند و از سوی دیگر، ارزش‌های ملی و فرهنگی و یاد جان‌فشانی‌های فرزندان این سرزمین را پاس بدارد.

جشن شکوفه‌ها؛ نخستین روز مدرسه باید خاطره‌انگیز باشد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه ویژه کلاس‌اولی‌ها گفت: در دستورالعمل ابلاغی جشن شکوفه‌ها تأکید کرده‌ایم که این روز باید به یک تجربه شاد، بانشاط و خاطره‌انگیز برای کودکان تبدیل شود؛ تجربه‌ای که تصویر زیبایی از نخستین روز ورود به مدرسه در ذهن آنان به یادگار بگذارد.

وی افزود: همخوانی سرودها، پرچم‌گردانی با پرچم مقدس سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و اجرای برنامه‌های شاد و متناسب با گروه سنی کودکان از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز پیش‌بینی شده تا دانش‌آموزان، ورود به مدرسه را با احساس شادی، تعلق و امید آغاز کنند.

یک میلیون و ۱۵۴ هزار کودک آماده ورود به کلاس اول

حکیم‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ارائه آماری از دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی اظهار کرد: امسال یک میلیون و ۱۵۴ هزار کودک شش‌سال‌تمام در آستانه ورود به کلاس اول قرار دارند و فرآیند ثبت‌نام آنان تقریباً به مرحله نهایی رسیده است.

وی با بیان اینکه میزان ثبت‌نام نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت مطلوب‌تری دارد، از تلاش مدیران مدارس قدردانی کرد و گفت: با وجود راه‌اندازی سامانه جدید برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام خانواده‌ها و برخی الزامات اجرایی جدید برای مدیران، همکاران ما در مدارس همکاری بسیار خوبی داشتند، پای کار بودند و فرآیند ثبت‌نام را به‌خوبی مدیریت کردند.

معاون آموزش ابتدایی افزود: خوشبختانه در زمینه ثبت‌نام مشکل خاصی نداریم و تنها پیش‌ثبت‌نام تعداد محدودی از دانش‌آموزان باقی مانده است که انتظار می‌رود در روزهای آینده نهایی شود.

«نصیب برابر آموزشی»؛ معنای دقیق عدالت در مدرسه

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، «عدالت آموزشی» را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: یکی از دقیق‌ترین تعابیر در این زمینه، مفهوم «نصیب برابر آموزشی» است که امام شهید ما برآن تأکید داشتند؛ به این معنا که دانش‌آموزی که در دورترین نقطه ایران تحصیل می‌کند، از نظر شرایط و امکانات یادگیری نباید با دانش‌آموزی که در تهران تحصیل می‌کند، تفاوت داشته باشد.

وی با اشاره به قرار گرفتن عدالت آموزشی در زمره اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم اظهار کرد: رئیس‌جمهور محترم جلسات متعددی را به این موضوع اختصاص داده‌اند و اقدامات گسترده‌ای نیز در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و فراهم کردن امکانات آموزشی در مناطق نیازمند در حال انجام است.

توسعه هزاران کلاس درس در مسیر محرومیت‌زدایی آموزشی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تشریح بخشی از اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه گفت: در راستای محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی، در سال تحصیلی گذشته ۲هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی افتتاح شد و امسال نیز تقریباً همین تعداد فضای آموزشی، شامل چندین هزار کلاس درس، در مناطق نیازمند آماده بهره‌برداری و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی تجهیز کلاس‌های درس، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، به امکانات فناوری را یکی دیگر از برنامه‌های در دست اجرا برشمرد و افزود: هدف این است که دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور به فرصت‌ها و امکانات مناسب‌تری برای یادگیری دسترسی داشته باشند.

توسعه زیرساخت «شاد» و توانمندسازی معلمان

حکیم‌زاده همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: در راستای ارتقای کیفیت شبکه شاد که بستر اصلی آموزش مجازی مدارس دولتی محسوب می‌شود، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه افزوده شده و ۱۰۰ سرور دیگر نیز در حال اضافه شدن است تا کیفیت خدمات این بستر ارتقا یابد.

وی توانمندسازی معلمان را رکن اساسی ارتقای کیفیت آموزشی دانست و اظهار کرد: معلم مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در ارتقای کیفیت یادگیری است و بر همین اساس، برنامه‌ای مدون و سراسری برای توانمندسازی معلمان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: با وجود شرایط دشواری که در سال گذشته تجربه شد، بیش از ۹۰ درصد معلمان آموزش‌هایی در زمینه روش‌های فعال تدریس، بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی و ایجاد محیط یادگیری مثبت دریافت کردند؛ آموزش‌هایی که می‌تواند به پویایی کلاس درس، افزایش نشاط و بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان کمک کند.

مشارکت مردم و خیرین؛ پشتوانه تحقق عدالت آموزشی

حکیم‌زاده با قدردانی از مشارکت مردم، خیرین و همه دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت گفت: مشارکت ارزشمند مردم و خیرین در مسیر توسعه عدالت آموزشی بسیار اثرگذار بوده و آنان در این عرصه به‌خوبی درخشیده‌اند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد: با راهبری وزارت آموزش و پرورش، همراهی معلمان و مدیران مدارس و تداوم مشارکت خانواده‌ها و خیرین، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه فرزندان ایران برداشته شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: مهرماه امسال باید برای دانش‌آموزان، آغاز فصلی سرشار از امید، نشاط، یادگیری و احساس تعلق به ایران باشد؛ آغازی که در آن، شادی حضور دوباره در مدرسه با پاسداشت هویت ملی و ارزش‌های ماندگار این سرزمین پیوند می‌خورد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش