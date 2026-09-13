خانمها و آقایان؛
چطور بیادبی را بدون دعوا خنثی کنیم؟
وقتی کسی با لحن تحقیرآمیز یا تهاجمی وارد گفتوگو میشود، واکنش طبیعی بسیاری از افراد دفاع، مقابله یا تلاش برای اثبات اشتباه بودن طرف مقابل است؛ واکنشی که گاهی فقط تنش را بیشتر میکند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با بررسی چند گفتوگوی واقعی نشان میدهد چگونه میتوان بدون کوتاه آمدن یا وارد شدن به جنگ قدرت، مسیر یک برخورد خصمانه را تغییر داد. نکته جالب اینجاست که مؤثرترین روش الزاماً پاسخ قاطعتر یا استدلال بهتر نیست؛ بلکه مجموعهای از رفتارهای ظریف در نحوه تعیین مرز، پرسیدن سؤال و واکنش به بیاحترامی است که میتواند طرف مقابل را وادار کند لحن خود را تغییر دهد.
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