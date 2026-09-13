در بوته‌زارهای خشک جنوب ماداگاسکار، حتی یک صدف خالی حلزون می‌تواند به پناهگاهی ارزشمند در برابر گرمای شدید و از دست رفتن رطوبت تبدیل شود. اما یک عنکبوت برای استفاده از این پناهگاه، رفتاری کم‌سابقه از خود نشان می‌دهد: صدف را با تارهای ابریشمی مهار می‌کند و به‌تدریج آن را از سطح داغ و ناامن زمین بالا می‌کشد. این رفتار که گفته می‌شود برای نخستین بار فیلم‌برداری شده و شاید پیش از آن حتی در طبیعت مشاهده نشده باشد، نمونه‌ای چشمگیر از سازگاری جانوران با محیط خشک ماداگاسکار است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد این عنکبوت چگونه با روشی ظریف و حساب‌شده تلاش می‌کند پناهگاه خود را به نقطه‌ای امن‌تر منتقل کند.