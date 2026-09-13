طبیعت و جغرافیا؛
خدنگ گراندیدیه؛ گوشتخوار مرموز و نادر جنوب ماداگاسکار
در جنوبیترین بخش ماداگاسکار، جایی که خشکی شدید تنها به سازگارترین جانوران اجازه بقا میدهد، یکی از نادرترین گوشتخواران جهان زندگی میکند؛ «خدنگ گراندیدیه». این پستاندار کوچک و شبزی تقریباً فقط از حشرات تغذیه میکند و توانسته خود را با شرایط دشوار این منطقه وفق دهد.خدنگهای گراندیدیه جانورانی اجتماعی و بازیگوشاند، اما هنوز بخش بزرگی از رفتار و شیوه زندگی آنها برای پژوهشگران ناشناخته مانده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نگاهی از نزدیک به یکی از خاصترین ساکنان بومی ماداگاسکار دارد؛ گونهای که در هیچ نقطه دیگری از این جزیره یافت نمیشود.
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