نبض خبر؛
ریشه اصلی دشمنی شوروی و آمریکا کجا بود؟
روابط آمریکا و روسیه همیشه خصمانه نبود؛ در اواخر قرن نوزدهم حتی روابط نسبتاً دوستانهای میان آمریکا و روسیه تزاری وجود داشت. اما پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در پی انقلاب روسیه، ملیشدن داراییهای خارجی و ظهور دولت بلشویکی این رابطه را بهتدریج دگرگون کرد. سالها پیش از آنکه «جنگ سرد» رسماً آغاز شود، واشنگتن و مسکو درگیر مجموعهای از اختلافات مالی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی بودند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان میدهد چگونه رابطهای نسبتاً مثبت، طی چند دهه به بیاعتمادی عمیقی تبدیل شد که سرانجام زمینه رقابت بزرگ دو ابرقدرت را فراهم کرد.
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