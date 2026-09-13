بسکتبال ایران به یکچهارم نهایی رسید
به گزارش تابناک؛ تیم ملی بسکتبال مردان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال پنجنفره بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برابر اردن به میدان رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ پیروزی شد.
بنا بر این گزارش؛ تیم ملی ایران، کوارتر نخست را با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ به اردن واگذار کرد، ولی در کوارتر دوم ۱۷ بر ۱۶ پیروز شد تا دو تیم در پایان نیمه نخست در امتیاز ۳۶ برابر شوند.
ملیپوشان ایران در کوارتر سوم عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند. در کوارتر چهارم نیز ایران ۱۸ بر ۱۶ برنده شد تا در مجموع با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ اردن را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد.
محمد جمشیدی با کسب ۳۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.
جایگاه نهایی تیم ملی ایران در جدول گروه B پس از برگزاری دیدار قطر و چینتایپه مشخص خواهد شد.