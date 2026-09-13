لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن در ونیز

هشتادوسومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ساعاتی پیش با معرفی برندگان به کار خودش پایان داد. لاله مرزبان، جایزه بهترین بازیگر زن بخش «افق‌های» جشنواره ونیز را برای ایفای نقش در فیلم مراقب به کارگردانی محسن قرائی دریافت کرد.

به گزارش ، برندگان این دوره از جشنواره به شرح زیر هستند:

جوایز بخش اصلی

شیر طلایی بهترین فیلم: مای الطوخی برای فیلم Woman Unknown

شیر نقره و جایزه بزرگ هیات داوران: لی چانگ دونگ برای فیلم Possible Love

شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی: ایلیا خرژانوفسکی برای فیلم DAU

جایزه بهترین بازیگر زن: ماتیلدی آرسل برای فیلم Woman Unknown

جایزه بهترین بازیگر مرد: جان مالکوویچ برای فیلم Wild Horse Nine

بهترین فیلمنامه: استفان بریزه، کورالی آمدو و اولیویه گورس برای فیلم A Good Little Soldier

جایزه ویژه هیات داوران: یووال آبراهام و ریچل زور برای فیلم NAZA

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر جوان: مالو خبیزی برای فیلم A Place to Heal

بخش افق‌ها

بهترین فیلم: آن سیرو و رافائل بال‌بونی برای فیلم Diane in the Loop

بهترین کارگردانی: ژاکلین لنتزو برای فیلم A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra

جایزه ویژه هیات داوران: اوگوست برنار کومو یانگو برای فیلم House of the Wind

بهترین بازیگر زن: لاله مرزبان برای فیلم Falling House

بهترین بازیگر مرد: ریکاردو اسکامارچو برای فیلم The Children of the Monkey

بهترین فیلمنامه: توماس لاندوچی و دامیانو فمفرت برای فیلم The Children of the Monkey

بهترین فیلم کوتاه: شادن صفی‌الدین تازِی برای فیلم A Few Moments of Happiness

به گزارش ایرنا، لاله مرزبان در فیلم «نگهبان شب» ساخته‌ی رضا میرکریمی یکی از نقش‌های اصلی را بر عهده داشت. این فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و مرزبان برای بازی در آن نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

از دیگر آثار شاخص لاله مرزبان، سریال «آبان» است؛ مجموعه‌ای که در شبکه نمایش خانگی منتشر شد و مرزبان در آن نقش «آبان اسفندیاری» را بازی کرد.

هشتاد و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از ۲ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در ایتالیا برگزار شد و جورج کلونی و الن برستین با دریافت شیر طلای افتخاری مورد تقدیر قرار گرفتند.

منبع: ایرنا