جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!

آغوش شیدا خلیق و کیوان ساکت اف همسرش روی صحنه تئاتر در ایکس (توییتر) واکنش برانگیز شده است. عده‌ای به تماس بدنی این دو بازیگر اعتراض کردند و برخی دیگر در پاسخ به این انتقادها موضع گرفتند. گروهی هم این اتفاق را بهانه‌ای برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود درباره پزشکیان و دولت او قرار دادند. در ادامه مشخص شد مردی که شیدا خلیق روی صحنه او را در آغوش گرفته، همسرش است؛ موضوعی که واکنش‌های کاربران به این صحنه را وارد مرحله دیگری کرد. یک نفر نوشت: «با این دست فرمون دولت پزشکیان کار بجاهای باریک کشیده میشه،از ما گفتن بود.» فرد دیگری پاسخ داد: «اگه اجازه میدید شیدا خلیق و کیوان ساکت‌اف، زن و شوهر هستند.» پاسخ نفر بعدی اینگونه بود: «حتی اگر زن و شوهرم باشن نباید عادی‌سازی بشه.» ویدیوی مورد بحث را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.