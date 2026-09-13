هوا دوباره گرمتر میشود + نقشه دمایی
برای روزهای پایانی هفته جاری با رخداد افزایش دما همراه خواهیم شد و در بیشتر نقاط منطقه با افزایش دمایی بین ۲ الی ۴ درجه سانتیگراد همراه خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۱۵| |
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به گزارش تابناک، برای روزهای پایانی هفته جاری با رخداد افزایش دما همراه خواهیم شد و در بیشتر نقاط منطقه با افزایش دمایی بین ۲ الی ۴ درجه سانتیگراد همراه خواهیم بود.
با وقوع این افزایش دما، هوا در کشور کمی نسبت به روزهای گذشته گرمتر شده و دماهای بیشینه در بیشتر نقاط مجددا از ۳۲ درجه عبور خواهد کرد.
البته همانطور که می دانید با توجه به نزدیکی به فصل پاییز این شرایط موقتی بوده و پس از آن مجدداً کاهش دما خواهیم داشت..
منبع: هواشناسی
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