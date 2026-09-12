قتل هولناک مرد جوان در تهرانپارس به دست همسرش

زن جوانی که پس از قتل همسرش در شرق تهران قصد داشت با بریدن رگ دست او مرگش را از روند جنایی خارج کند، با توجه به آثار ضرب و جرح روی سر مقتول و بررسی‌های کارشناسان پزشکی قانونی، به دستور بازپرس جنایی بازداشت شد و در نهایت به قتل اعتراف کرد.

به گزارش تابناک، شامگاه پنجشنبه زن جوانی با پلیس تماس گرفت و مدعی شد همسرش در خانه دست به خودکشی زده است؛ این ادعایی بود که تنها چند ساعت بعد با بررسی صحنه مرگ از سوی تیم تحقیقات جنایی زیر سوال رفت.

ماموران پس از دریافت گزارش اولیه راهی خانه‌ای در یکی از خیابان‌های شرق تهران شدند و آنجا با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که آثار بریدگی روی رگ دستش وجود داشت و خون زیادی هم از بدنش خارج شده بود.

در نگاه نخست، وضعیت جسد می‌توانست این تصور را ایجاد کند که مرد جوان اقدام به خودکشی کرده است، اما ماموران هنگام بررسی دقیق‌تر صحنه و جسد متوجه آثار ضرب و جرح روی سر مرد شدند. ادامه بررسی‌ها حکایت از آن داشت که وجود این آثار با فرضیه خودکشی همخوانی نداشت و حتی احتمال وقوع جنایت مطرح شد.

با اعلام مرگ مشکوک به محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی درباره مرگ مرد جوان را در دستور کار قرار داد.

در نخستین مرحله، همسر مرد که جسدش پیش روی تیم تحقیق قرار داشت تحت بازجویی قرار گرفت و مدعی شد ساعتی قبل برای انجام کاری با فرزند دوساله‌شان از خانه خارج و پس از بازگشت، با جسد همسرش مواجه شد.

با این حال، اظهارات زن جوان پایان ماجرا نبود و کارآگاهان در جریان تحقیقات میدانی به سرنخ دیگری رسیدند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این زوج از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشته‌اند و رابطه‌شان دچار مشکلاتی شده بود که جزئیات اختلاف به گوش دیگران هم رسیده بود.

از سوی دیگر، نحوه بریدگی‌های روی دست مقتول هم از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تحت بررسی قرار گرفت و روشن شد زخم‌ها با الگوی معمول خودزنی مطابقت ندارد و به احتمال زیاد، فرد دیگری آنها را ایجاد کرده است.

با کنار هم قرار گرفتن این شواهد، فرضیه قتل قوت گرفت و زن جوان به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد.

این متهم صبح دیروز در دادسرای امور جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به قتل همسرش اعتراف کرد.

زن جوان درباره شب حادثه گفت: «مدتی بود همسرم بیشتر وقتش را با گوشی تلفن همراهش می‌گذراند و به خانواده توجه کمتری داشت. او رفیق‌باز بود و همیشه وقتش را با دوستانش می‌گذراند.»

متهم ادامه داد: «شب حادثه به او اعتراض کردم و با هم درگیر شدیم. عصبانی شدم و با گلدان ضربه‌ای به سرش زدم که وقتی به خودم آمدم، دیدم روی زمین افتاده و جان باخته است.»

متهم همچنین درباره صحنه‌سازی پس از قتل نیز توضیح داد: «برای اینکه ماموران را فریب بدهم، با چاقو رگ دست شوهرم را بریدم تا مرگ او را خودکشی نشان دهم، اما نقشه‌ام لو رفت.»

به این ترتیب، تماس اولیه زن جوان با پلیس که در آن مدعی شده بود همسرش خودکشی کرده است به سرنخی در پرونده قتل تبدیل شد و بررسی آثار ضرب و جرح و نحوه بریدگی‌های دست مقتول، فرضیه خودکشی را کنار زد.

اکنون تحقیقات از این زن در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد تا تمام ابعاد حادثه، نحوه وقوع درگیری و جزئیات صحنه‌سازی پس از قتل روشن شود.

منبع: سایت جنایی