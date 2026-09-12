En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قتل هولناک مرد جوان در تهرانپارس به دست همسرش

زن جوانی که پس از قتل همسرش در شرق تهران قصد داشت با بریدن رگ دست او مرگش را از روند جنایی خارج کند، با توجه به آثار ضرب و جرح روی سر مقتول و بررسی‌های کارشناسان پزشکی قانونی، به دستور بازپرس جنایی بازداشت شد و در نهایت به قتل اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۱۴
| |
2 بازدید
زن قاتل

به گزارش تابناک، شامگاه پنجشنبه زن جوانی با پلیس تماس گرفت و مدعی شد همسرش در خانه دست به خودکشی زده است؛ این ادعایی بود که تنها چند ساعت بعد با بررسی صحنه مرگ از سوی تیم تحقیقات جنایی زیر سوال رفت.

ماموران پس از دریافت گزارش اولیه راهی خانه‌ای در یکی از خیابان‌های شرق تهران شدند و آنجا با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که آثار بریدگی روی رگ دستش وجود داشت و خون زیادی هم از بدنش خارج شده بود.

در نگاه نخست، وضعیت جسد می‌توانست این تصور را ایجاد کند که مرد جوان اقدام به خودکشی کرده است، اما ماموران هنگام بررسی دقیق‌تر صحنه و جسد متوجه آثار ضرب و جرح روی سر مرد شدند. ادامه بررسی‌ها حکایت از آن داشت که وجود این آثار با فرضیه خودکشی همخوانی نداشت و حتی احتمال وقوع جنایت مطرح شد.

با اعلام مرگ مشکوک به محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی درباره مرگ مرد جوان را در دستور کار قرار داد.

در نخستین مرحله، همسر مرد که جسدش پیش روی تیم تحقیق  قرار داشت تحت بازجویی قرار گرفت و مدعی شد ساعتی قبل برای انجام کاری با فرزند دوساله‌شان از خانه خارج و پس از بازگشت، با جسد همسرش مواجه شد.

با این حال، اظهارات زن جوان پایان ماجرا نبود و کارآگاهان در جریان تحقیقات میدانی به سرنخ دیگری رسیدند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این زوج از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشته‌اند و رابطه‌شان دچار مشکلاتی شده بود که جزئیات اختلاف به گوش دیگران هم رسیده بود.

از سوی دیگر، نحوه بریدگی‌های روی دست مقتول هم از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تحت بررسی قرار گرفت و روشن شد زخم‌ها با الگوی معمول خودزنی مطابقت ندارد و به احتمال زیاد، فرد دیگری آنها را ایجاد کرده است.

با کنار هم قرار گرفتن این شواهد، فرضیه قتل قوت گرفت و زن جوان به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد.

این متهم صبح دیروز در دادسرای امور جنایی تهران تحت بازجویی قرار گرفت و در نهایت به قتل همسرش اعتراف کرد.

زن جوان درباره شب حادثه گفت: «مدتی بود همسرم بیشتر وقتش را با گوشی تلفن همراهش می‌گذراند و به خانواده توجه کمتری داشت. او رفیق‌باز بود و همیشه وقتش را با دوستانش می‌گذراند.»

متهم ادامه داد: «شب حادثه به او اعتراض کردم و با هم درگیر شدیم. عصبانی شدم و با گلدان ضربه‌ای به سرش زدم که وقتی به خودم آمدم، دیدم روی زمین افتاده و جان باخته است.»

متهم همچنین درباره صحنه‌سازی پس از قتل نیز توضیح داد: «برای اینکه ماموران را فریب بدهم، با چاقو رگ دست شوهرم را بریدم تا مرگ او را خودکشی نشان دهم، اما نقشه‌ام لو رفت.»

به این ترتیب، تماس اولیه زن جوان با پلیس که در آن مدعی شده بود همسرش خودکشی کرده است به سرنخی در پرونده قتل تبدیل شد و بررسی آثار ضرب و جرح و نحوه بریدگی‌های دست مقتول، فرضیه خودکشی را کنار زد.

اکنون تحقیقات از این زن در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد تا تمام ابعاد حادثه، نحوه وقوع درگیری و جزئیات صحنه‌سازی پس از قتل روشن شود.

منبع: سایت جنایی

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قتل شوهر زن قاتل درگیری اختلافات خانوادگی
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صحنه‌سازی زن جنایتکار پس از قتل شوهر
زنِ همسرکش از قصاص رهایی یافت
دعوای زن و شوهر با قتل تمام شد
زنی شوهرش را با لنگه جوراب کشت
سرنوشت کلثوم اکبری چه می‌شود؟
زن، گردن شوهر معتادش را خرد کرد
ماجرای زنی که راز قتل شوهرش را ۱۵ سال پنهان کرد
درددل یک زن در زندان راز جنایت را برملا کرد
زنی که تحمل هوو نداشت، شوهرش را به آتش کشید!
زن بی‌رحم همسرش را به قتل رساند و او را دفن کرد!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qfi
tabnak.ir/005qfi