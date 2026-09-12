گفتوگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و عراق
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، به صورت تلفنی گفتگو کردند.
در این گفتگو، آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشها و گسترش دامنه بحران در منطقه و لزوم تداوم رایزنیها و تلاشهای دیپلماتیک برای کمک به برقراری ثبات و آرامش تأکید کردند.
گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه جمهوری عراق تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه ای و روندهای جاری گفتگو و تبادل نظر کرد.
دو وزیر با اشاره به مهم ترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دوکشور و ضرورت تداوم هماهنگی ها تاکید کردند.
طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنشها و گسترش دامنه درگیریها در منطقه تاکید کردند.