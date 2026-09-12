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گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و عراق

وزیران خارجه ایران و ترکیه، به صورت تلفنی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۱۱
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو، آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه بحران در منطقه و لزوم تداوم رایزنی‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به برقراری ثبات و آرامش تأکید کردند.

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عراق

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه جمهوری عراق تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه ای و روندهای جاری گفتگو و تبادل نظر کرد.

دو وزیر با اشاره به مهم ترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دو‌کشور و ضرورت تداوم هماهنگی ها تاکید کردند.

طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه تاکید کردند.

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عباس عراقچی گفتگوی تلفنی ترکیه عربستان ایران یمن تنگه هرمز
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tabnak.ir/005qff