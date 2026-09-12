بازگشایی موقت مرزهای شلمچه و چذابه
معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرزها باقی ماندهاند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۰۵| |
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به گزارش تابناک، ولیالله حیاتی شامگاه ۲۱ شهریور به رسانهها، گفت: با دستور نخستوزیر عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز ماندهاند، باز خواهد بود.
او افزود: این مجوز شامل مسافران ایرانی و عراقی میشود که به دلیل مسدود شدن مرزها در دو سوی مرز امکان تردد نداشتهاند.
حیاتی تأکید کرد: این بازگشایی صرفا تا ساعت ۲۴ امشب خواهد بود و پس از پایان این مهلت، مرزهای شلمچه و چذابه مجدداً بسته میشوند.
او بیان کرد: مرزهای خوزستان از صبح امروز بهصورت ناگهانی و با تصمیم مسئولان دولت عراق مسدود شدند.
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