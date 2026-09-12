En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بازگشایی موقت مرزهای شلمچه و چذابه

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرزها باقی مانده‌اند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۰۵
| |
765 بازدید
مرز شلمچه

به گزارش تابناک، ولی‌الله حیاتی شامگاه ۲۱ شهریور به رسانه‌ها، گفت: با دستور نخست‌وزیر عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز مانده‌اند، باز خواهد بود.

او افزود: این مجوز شامل مسافران ایرانی و عراقی می‌شود که به دلیل مسدود شدن مرزها در دو سوی مرز امکان تردد نداشته‌اند.

حیاتی تأکید کرد: این بازگشایی صرفا تا ساعت ۲۴ امشب خواهد بود و پس از پایان این مهلت، مرزهای شلمچه و چذابه مجدداً بسته می‌شوند.

او بیان کرد: مرزهای خوزستان از صبح امروز به‌صورت ناگهانی و با تصمیم مسئولان دولت عراق مسدود شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان مرز شلمچه چذابه پایانه های مرزی بازگشایی عراق بسته شدن مرزها
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشایی موقت مرز شلمچه و چذابه
دولت عراق گذرگاه شلمچه با ایران را بست!+جزییات
اولتیماتوم جدید عربستان به دولت عراق
آخرین وضعیت مرز ایران و عراق را ببینید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qfZ
tabnak.ir/005qfZ