عکس: ایران ۳ استرالیا ۱ والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶

مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) با دو دیدار در فوکوئوما پیگیری شد. تیم‌های ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند. همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ به دست می‌آورند که تیم‌های ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. نتیجه کامل دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است: ایران ۳ – استرالیا یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲) کره جنوبی صفر – ژاپن ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵) فردا یکشنبه ۲۲ شهریور دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت‌ها برگزار می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است: یکشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۰؛ کره جنوبی – استرالیا ساعت ۱۴؛ ایران – ژاپن