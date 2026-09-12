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واکنش جالب دیگر هم‌پیمان عربستان به درگیری‌ها!

آنکارا که یکی از اعضای پیمان دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان است، در واکنش به حمله به خط لولهٔ راهبردی شرق-غرب عربستان سعودی، تنها به محکومیت آن بسنده کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۹۹
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پیمان مکه

به گزارش تابناک، ترکیه حملهٔ پهپادی از خاک عراق به خط لولهٔ شرق-غرب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی ریاض تأکید نمود. 

وزارت خارجهٔ ترکیه روز گذشته (جمعه) با انتشار بیانیه‌ای، حملهٔ پهپادی انجام‌شده به خط لولهٔ راهبردی شرق-غرب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه، آنکارا حمایت کامل خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام نمود.

ترکیه همچنین از «رویکرد خویشتن‌دارانه» عربستان در پرهیز از تشدید تنش‌های منطقه‌ای استقبال کرد؛ رویکردی که ریاض در پیش گرفته تا به بغداد فرصت دهد مسئولان این حمله را شناسایی و اقدامات لازم را انجام دهد.

ترکیه یکی از سه عضو پیمان دفاعی مشترک مکه است که در اوت ۲۰۲۶ میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد امضا شد و بر اساس آن، هرگونه حملهٔ مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه تلقی می‌شود. با این حال، آنکارا در قبال این حمله ترجیح داده است در سطح محکومیت دیپلماتیک باقی بماند و به اقدامات تنش‌زای بیشتر ورود نکند.

این در حالی است که پاکستان، دیگر عضو این پیمان، نیز اعلام کرده که در حال حاضر هیچ گفت‌وگویی درباره پاسخ نظامی فوری در چارچوب پیمان مکه در دستور کار نیست و این توافق ماهیتی «دفاعی» دارد.

منبع: فارس

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عربستان ترکیه پیمان مکه یمن عراق حمله پهپادی
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