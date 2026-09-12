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ترور یکی از دلاوران عشایر پیرانشهر توسط عوامل ضد انقلاب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان پیرانشهر با انتشار بیانیه‌ای، شهادت حاج اسلام کاک درویشی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۹۳
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شهید

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان پیرانشهر شهادت پاسدار پیشکسوت از عشایر دلاور منگور، حاج اسلام کاک درویشی را تسلیت گفت.

متن بیانبه به این شرح است:

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»

شهادت، هنر مردان خداست و بندگان مخلص الهی همواره در آرزوی آن هستند. خوشا به حال کسانی که در راه پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم، عاشقانه به دیدار معبود شتافتند.

شهادت مظلومانه پاسدار پیشکسوت و دلاور عشایر منگور، حاج اسلام کاک درویشی توسط عوامل پلید ضدانقلاب، که عمر خود را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از امنیت منطقه گذراند، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این شهید والامقام از پیشکسوتان عشایر منگور بود که با روحیه‌ای مخلصانه و انقلابی، همواره در صحنه‌های خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از میهن اسلامی حاضر بود. سوابق درخشان وی در همراهی با سپاه و بسیج مردمی، نشان از صفای باطن، تواضع و شوق خدمت‌گزاری به مردم داشت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان پیرانشهر، شهادت این پاسدار والامقام را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان، و عموم مردم شهیدپرور شهرستان پیرانشهر و عشایر غیور منگور تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن شهید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارد.

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پیرانشهر ضد انقلاب ترور شهادت عشایر سپاه بیانیه
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