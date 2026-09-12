بلوف جدید ترامپ درباره تسلیحات لیزری نوین!

ترامپ که پس از تجاوز غیرقانونی علیه ایران با کمبود منابع تسلیحاتی به ویژه موشک‌های رهگیر مواجه است، بلوف جدیدی را درباره تسلیحات لیزری نوین آمریکا رسانه‌ای کرد.

به گزارش تابناک به نقل از آپا آذ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به شدت از سوی محافل سیاسی و مردمی کشورش به دلیل شکست مفتضاحانه در تجاوز غیرقانونی علیه ایران تحت فشار قرار دارد، امروز شنبه با بزرگنمایی دروغین توان نظامی واشنگتن ادعا کرد که تجهیزات نظامی جدیدی را به زودی ارائه خواهد کرد!

رئیس جمهور آمریکا در جمع مقامات تجاری در دوبلین، با شرح جزئیات چگونگی نابودی موشک‌ های مهاجم توسط فناوری لیزر مدعی شد: ما تجهیزات عالی می‌ سازیم و آنها را خیلی سریع‌ تر عرضه می‌ کنیم.

وی با ذکر مواردی که توانایی سیستم‌ های دفاعی ۱۰۰٪ بوده است، ادعا کرد که تقاضا برای سلاح‌ های آمریکایی «باورنکردنی» است!

دونالد ترامپ همچنین اضافه کرد که ایرلند به دنبال تقویت قدرت نظامی خود است.

این در حالیست که به اذعان رسانه های جریان اصلی و منابعی در پنتاگون، دولت ترامپ پس از تجاوز غیرقانونی علیه ایران با کمبود منابع تسلیحاتی به ویژه موشک های رهگیر مواجه است به نحوی که سفارش سایر کشورها در این حوزه نظامی را به تأخیر انداخته است.

در همین رابطه، نشریه «لس‌آنجلس تایمز» پیشتر در مقاله ای به قلم «دویل مک‌مانوس» تحلیلگر آمریکایی، به بررسی کمبود ذخایر موشکی ارتش آمریکا پس از جنگ با ایران پرداخت.

این گزارش فاش کرد که آمریکا بخش بزرگی از موشک‌های دفاعی پیشرفته خود را از دست داده و برای بازیابی و جبران این خسارت به سال‌ها زمان نیاز دارد. این روزنامه می‌افزاید که آمارها به قدری نگران‌کننده هستند که مقامات پنتاگون از تأیید، تکذیب یا حتی بحث در مورد آن‌ها خودداری می‌کنند.

ارتش آمریکا بین ماه‌های فوریه تا ژوئیه، یعنی در طول پنج ماه نخست جنگ با ایران،۶۰ درصد از موشک‌های دفاعی پیشرفته خود از نوع پاتریوت و تاد را مصرف کرده است.

منبع: مهر