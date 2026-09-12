تنها کشتی که امروز از تنگۀ هرمز عبور کرد + عکس

به گزارش تابناک، اکانت رهیابی‌های دریایی، منچ اوسینت می‌گوید امروز فقط یک نفتکش با سامانه ردیابی روشن در تنگه هرمز دیده شده است.

ساعاتی پیش ترامپ باز هم تکرار کرد، «ما تنگه را کنترل می‌کنیم و مین‌های دریایی را از آن خارج کردیم».

اوایل شهریورماه یک هفته بود که ترامپ و سنتکام از مین‌روبی کامل تنگه هرمز می‌گفتند و هشتم شهریور ماه آمریکا با حمله به لارک مدعی منهدم کردن راکت‌های پرتاب مین ایران شد اما فردای همان روز سپاه پاسداران از برخورد یک نفتکش با مین در کریدور جنوبی خبر داد.

حالا نفتکش چینی «لیسا» در نزدیکی جزیره لارک با سامانه رهیابی روشن دیده می‌شود.