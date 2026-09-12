En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تنها کشتی که امروز از تنگۀ هرمز عبور کرد + عکس

داده‌های رهیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که امروز تنها یک نفتکش از کریدور ایران عبور کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۸۹
| |
2380 بازدید
تنگه هرمز

به گزارش تابناک، اکانت رهیابی‌های دریایی، منچ اوسینت می‌گوید امروز فقط یک نفتکش با سامانه ردیابی روشن در تنگه هرمز دیده شده است.

ساعاتی پیش ترامپ باز هم تکرار کرد، «ما تنگه را کنترل می‌کنیم و مین‌های دریایی را از آن خارج کردیم».

اوایل شهریورماه یک هفته بود که ترامپ و سنتکام از مین‌روبی کامل تنگه هرمز می‌گفتند و هشتم شهریور ماه آمریکا با حمله به لارک مدعی منهدم کردن راکت‌های پرتاب مین ایران شد اما فردای همان روز سپاه پاسداران از برخورد یک نفتکش با مین در کریدور جنوبی خبر داد.

حالا نفتکش چینی «لیسا» در نزدیکی جزیره لارک با سامانه رهیابی روشن دیده می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران تنگه هرمز تردد کشتی ها مین روبی
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات جدید از تفاهم ایران و عمان/ تنگه هرمز باز نمی‌شود
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qfJ
tabnak.ir/005qfJ