رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جنگ نامتقارن با ایران و شلیک انبوده موشک‌های بالستیک، این رژیم همواره با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه خواهد بود.

به گزارش تابناک، «بوعاز لوی»، رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی اسرائیل اظهار داشت که جنگ طولانی که با شلیک انبوه موشک‌های بالستیک همراه است، مستلزم تولید مستمر و تقویت موشک‌های رهگیر است.

لوی افزود که این رژیم همواره با کمبود موشک‌های رهگیر دست به گریبان خواهد بود، زیرا جنگ نامتقارن است.

این مسئول صهیونیست تصریح کرد که خطوط تولید در صنایع هوایی این رژیم شبانه‌روز برای پاسخگویی به تمام سفارش‌های وزارت جنگ از جمله سفارش‌های مربوط به آلمان فعالیت می‌کند.

رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی اسرائیل اذعان کرد: «برای تامین موشک‌های رهگیر بیشتر، ما به بودجه‌های بزرگ‌تری نیاز داریم، اما منابع محدود است.»

لوی اظهار داشت: «من هرگز درباره ذخایر موشک‌های رهگیر آرامش خاطر نخواهم داشت، زیرا نیاز به مقدار بیشتری از آن‌ همواره پابرجا خواهد بود. وظیفه ما در صنایع هوایی اسرائیل، تأمین آن‌ با سریع‌ترین و کارآمدترین روش‌هاست، اما باید درک کنیم که ما درباره سامانه‌هایی بسیار پیچیده صحبت می‌کنیم و دوره تولید آن‌ها کوتاه نیست.»

این سخنان در حالی است که پیشتر رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر پیام فوری‌ به مقامات این رژیم فرستاد و خواستار حل فوری بحران بودجه ارتش رژیم برای قادر ساختن آن به انجام مأموریت‌های میدانی شد.

منبع: فارس