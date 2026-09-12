En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اذعان صهیونیست‌ها به کمبود موشک رهگیر دربرابر ایران

رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جنگ نامتقارن با ایران و شلیک انبوده موشک‌های بالستیک، این رژیم همواره با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۸۲
| |
600 بازدید
حمله موشکی

به گزارش تابناک، «بوعاز لوی»، رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی اسرائیل اظهار داشت که جنگ طولانی که با شلیک انبوه موشک‌های بالستیک همراه است، مستلزم تولید مستمر و تقویت موشک‌های رهگیر است.

لوی افزود که این رژیم همواره با کمبود موشک‌های رهگیر دست به گریبان خواهد بود، زیرا جنگ نامتقارن است.

این مسئول صهیونیست تصریح کرد که خطوط تولید در صنایع هوایی این رژیم شبانه‌روز برای پاسخگویی به تمام سفارش‌های وزارت جنگ از جمله سفارش‌های مربوط به آلمان فعالیت می‌کند.

رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی اسرائیل اذعان کرد: «برای تامین موشک‌های رهگیر بیشتر، ما به بودجه‌های بزرگ‌تری نیاز داریم، اما منابع محدود است.»

لوی اظهار داشت: «من هرگز درباره ذخایر موشک‌های رهگیر آرامش خاطر نخواهم داشت، زیرا نیاز به مقدار بیشتری از آن‌ همواره پابرجا خواهد بود. وظیفه ما در صنایع هوایی اسرائیل، تأمین آن‌ با سریع‌ترین و کارآمدترین روش‌هاست، اما باید درک کنیم که ما درباره سامانه‌هایی بسیار پیچیده صحبت می‌کنیم و دوره تولید آن‌ها کوتاه نیست.»

این سخنان در حالی است که پیشتر رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر پیام فوری‌ به مقامات این رژیم فرستاد و خواستار حل فوری بحران بودجه ارتش رژیم برای قادر ساختن آن به انجام مأموریت‌های میدانی شد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران اسرائیل حمله موشکی موشک رهگیر ارتش اسرائیل موشک بالستیک
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش اسرائیل رصد شلیک موشک از ایران را اعلام کرد
حمله دقیق ایران به فرماندهی نظامی تل‌آویو
افشاگری واشنگتن‌پست از ذخایر موشکی سامانه تاد
نگرانی ارتش اسرائیل از موشک‌های بالستیک ایران + عکس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
داستان خودرو سمند و غروی مدیرعامل عجیب ایران خودرو
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qfC
tabnak.ir/005qfC